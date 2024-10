Kritik von Yvonne Poppek

Wie klingt die Spiegelung von Wasser? Wie schmeckt ein Regenbogen? Welche Farbe hat Sommerregen auf Asphalt? Die Fragen hängen an diesem Abend gleich zu Beginn in der Luft. Und das nicht nur, weil sie auf einem Monitor über der Bühne zu lesen sind. Eine sanfte, ruhige Tonspur gibt ebenfalls schon eine warme Atmosphäre vor, die durch so positiv konnotierte Worte wie Träume, Sommerregen, Sonne, Stille weiter aufgeladen wird. Irgendwann schiebt sich das sechsköpfige Ensemble zart und tastend ins Licht, sechsfach glückseliges Lächeln. Wo, wenn nicht hier, kann man sich fragen, wie ein Regenbogen schmeckt?