Eigens für die neue Freischankfläche entwarf Kunz eine kleine Karte mit Aperitifs, leichten Sommerweinen und Gerichten zum Teilen, darunter Rindertatar mit Eigelb und Gitterpommes (25 Euro), gebeizter Saibling mit grünem Spargel und Himbeere (19 Euro) und ein Sandwich mit Apfelschwein, Spitzkraut und Pickles (22 Euro). „Wir wollten unseren Gästen bewusst etwas Anderes zeigen, aber auf gewohntem Komu-Niveau“, erklärt Kunz.

Im seinem Schanigarten hat das Restaurant Komu ein neues À-la-carte-Angebot eingeführt. (Foto: Maximiliane Lemli)

Das Lunch-Menü wird es auch weiterhin parallel zum Betrieb im Schanigarten geben, allerdings nur drinnen. „Niemand will in einer Häuserschlucht in der Innenstadt bei 30 Grad vier Gänge mit Weinbegleitung essen“, meint Kunz. „Das hätte draußen nicht hingepasst.“ Anders als im Restaurant sind außerdem die Außenplätze nicht im Voraus buchbar. So kann man das Komu diesen Sommer ohne Menü und Reservierung ganz zwanglos kennenlernen (Komu, Hackenstraße 4, Schanigarten Donnerstag bis Samstag von 12 bis 17 Uhr geöffnet, Telefon 01731560415).

Vergangene Woche hat in der Stadt ein weiterer Schanigarten mit eigenständigem Konzept eröffnet: Das Gasthaus Marie-Therese an der Theresienwiese will neben seiner bedienten Terrasse eine Art Nachbarschafts-Biergarten schaffen, in dem sich die Gäste ihr Getränk selbst an der Bar abholen können und auch eigene Speisen mitbringen dürfen – wie im bayerischen Biergarten eben.

Wer ohne Proviant kommt, kann von der Schanigarten-Karte bestellen. Es gibt es unter anderem hausgemachten Obazden, gebackenen Blumenkohl (je 13 Euro), Backhendl mit Kartoffelsalat (14 Euro) und verschiedene gebratene Würste mit Ismaninger Kraut (ab 12 Euro). Die Halbe Helles kostet im Self-Service außerdem 4,20 Euro, einen Euro weniger als im Restaurant.

Die 60 Plätze des Schanigartens können nur für private Feiern und auf Anfrage reserviert werden. Ansonsten kommt man einfach spontan vorbei. Wirt Wolfgang Hingerl könne sich dort vieles vorstellen, sagt er, von Schafkopf-Runden über Live-Musik bis zum Straßenfest (Gasthaus Marie-Therese, Pettenkoferstraße 48, Schanigarten Montag bis Freitag ab 16 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen ab 12 Uhr geöffnet, Telefon 089/44236033).

Wenn man es an heißen Tagen nicht einmal mehr im Schanigarten aushält, kann man sich ins Freibad flüchten. Vor wenigen Wochen hat das Naturbad Georgenschwaige im Luitpoldpark nach Renovierung wiedereröffnet. Diese Woche ist nun auch der dazugehörige Freibadkiosk Lido an den Start gegangen. Das neue Kioskhäuschen hat Sitzflächen auf zwei Seiten, einmal auf der Terrasse im Bad und noch mal so viele Plätze im Mini-Biergarten außerhalb des Zauns. So braucht man für einen Besuch nicht zwangsläufig den Eintritt fürs Bad zu bezahlen.

Hinter dem Lido stecken die Betreiber der Weinbar Avin am Glockenbach Lukas Stepper und Alexander Glocker, die dort seit zweieinhalb Jahren mit einem ambitionierten Sharing-Konzept und ausgewählten Weinen eine anspruchsvolle Klientel bedienen. „Der Bruch von Schick zu Birkenstock und Badeshorts tut uns gerade ganz gut“, findet Stepper, der auch gelernter Sommelier ist.

An der Lido-Geschäftsführung ist neben Stepper und Glocker auch deren Küchenchef aus dem Avin, Paolo Vitale, beteiligt. Er stellt Sandwiches zusammen, die je nach Tagesangebot wechseln. Aktuell füllt er Brioche-Brot mit Miso-Aubergine, Pesto und Gemüse (9 Euro) sowie mit Pulled Beef, Tomate, Paprika und Käse (10 Euro). Daneben gibt es bis 12 Uhr Weißwürste mit Breze, Waffeln, Granitas und Freibad-Klassiker wie Pommes, Schinken-Käse-Toast und Currywurst. Am 1. und 2. Juli wird offiziell Eröffnung gefeiert (Lido Kiosk, Belgradstraße 195, Biergarten im Luitpoldpark bis 20 Uhr, Terrasse im Bad wie Öffnungszeiten Georgenschwaige).