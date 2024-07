„Free & Easy“, das klingt frei, leicht und luftig. Und tatsächlich ist der größte Spaß bei diesem Sommerfestival des Münchner Subkultur-Hauptquartiers Backstage eine Luftnummer. Zur „Deutschen Luftgitarrenmeisterschaft“ treffen sich die besten Air-Guitar-Spieler des Landes, oder jene, die sich dafür halten (20. Juli). Ihre Instrumente mögen unsichtbar und unhörbar sein, aber das heißt nicht, dass diese Künstler Luftikusse sind. Sie beherrschen das Nichtvorhandene technisch virtuos, charismatisch, einmal in einer 60-sekündigen Kür zu einem selbst ausgesuchten Stück, einmal in der „Pflicht“ zur von der Jury vorgegebenen Musik . Die Höchstnote 6,0 bekommt nur, wer die „Airness“ hat: „Die besondere Gabe, die bloße Imitation zu transzendieren und das Luftgitarrenspiel zu einer eigenständigen Kunstform zu erheben.“

Und natürlich geht es um mehr als um die Show und Gaudi: einmal um ein Flugticket zur WM in Finnland, und dann natürlich um den Weltfrieden, denn der werde dann erreicht, wenn alle Menschen auf der ganzen Welt gemeinsam Luftgitarre spielen.

Was läuft im Pop? : Wo sich die Szene zur Sommerfrische trifft In und um München bieten das Puch-Open-Air, die Geburtstagsfeier des Muffatwerks und das Noisehausen-Festival Konzerte und mehr. Und in Rinchnach erwartet die Musikgemeinde eine kleine Sensation. Von Michael Zirnstein

Damit sind die beiden Extreme genannt, die das Backstage bedient: Entertainment und politisches Engagement. Laut seiner Philosophie soll das vor 33 Jahren eröffnete Kulturzentrum „mehr als eine Partylocation“ sein, nämlich ein „Raum, in dem Kulturen gelebt, Kunst zelebriert und Gesellschaftspolitik diskutiert werden“, und dies für Menschen aller sozialen Schichten mit „kontroversen Meinungen“. Solange die sich an die oberste Spielregel halten: Extremismus, Fundamentalismus, Rassismus und Homophobie sind verboten.

Beim „Free & Easy“-Festival kommen alle Szenen zusammen, die das ganze Jahr über hier ihre Oasen gefunden haben, die Freunde von Metal, Punk, Reggae, Hardcore, Hip-Hop und generell allen Spielarten alternativen Rock-Lebens. Dazu kommen Gäste, die einfach mal wieder schauen wollen, was in diesem zugewucherten Dschungel aus der fast 2000 Menschen fassenden Werk-Halle, der mittelgroßen Halle, dem schwitzigen Club, Biergarten, Backyard, Vordach und Terrasse so alles los ist. Sehr sozial, dass alle Veranstaltungen kostenlos sind, man darf sogar sein eigenes Essen auf den Grill werfen – nur Getränke solle man dort kaufen, denn das Festival finanziert sich dadurch.

Detailansicht öffnen „Tränen“ auf rosa Wolken: Das Duo von Gwen Dolyn und Steffen Israel kommt zum „Free & Easy“. (Foto: Stefanie Schmid Rincon)

Dennoch ist das Programm mit (derzeit) 71 Veranstaltungen und 200 Künstlern an 18 Tagen keine Schmal- und sicher keine Schonkost. Meist geht es deftig zur Sache, bei internationalen Gästen wie den Hardcore-Punk-Bands Tragedy aus Portland (20. Juli), Converge aus Boston (2. August) oder Death by Stereo aus Kalifornien (29. Juli) mit ihren ironisch-kämpferischen Stücken; oder bei Vulvarine aus Wien, fünf Riot-Girls, die mit ihrem dramatischen „Vulvarock“ gegen Belästigung anstänkern und Frauen in dieser Männerdomäne ermutigen wollen (19. Juli); oder auch mal bei einer Schlachtplatte wie dem „Blutfest“ mit Metal-Metzgern wie Blutgott und Debauchery (3. August).

Wer sich als Außenstehender nun denkt, diese heidnische, blutrünstige Krawallmusik bewege sich doch weit außerhalb der Komfortzone der hiesigen Gesellschaft, der mag seinen Horizont bei der Veranstaltung „Kumpels in Kutten“ ein wenig weiten (19. Juli). Da trägt Holger Schmenk aus seinem gleichnamigen Buch vor, warum Heavy Metal sein Herz im Ruhrpott hat, wo die Menschen „etwas urwüchsiger und authentischer“ seien als etwa die „verwöhnten Kids“ in München, und welche soziale Aufgabe er dort übernimmt.

Für kein Geld bekommen die Gäste auch richtige Szene-Stars, wie Daniel Cline, der als „Der DJ im Bademantel“ mehr als einer halben Million Followern auf Tiktok mit seinen irren Mixes beglückt (19. Juli). Ronnie Romero aus Chile brachte es von seinen Anfängen als Pimpf im Gospelchor zum Frontmann von Richie „Deep Purple“ Blackmores legendärer Zweitband-Band Rainbow; in München ist er mit seiner Solo-Hardrock-Show zu Gast (29. Juli). Macka B ist einer von Großbritanniens wichtigsten Reggae-Vertretern in Jamaika (26. Juli). Beastie Blanco sind stark mit Schock-Rock-Guru Alice Cooper verbandelt – über dessen Bassisten Chuck Garrick und seine Tochter Calico Cooper, die sich zum Cover von Papas „Feed My Frankenstein“ lasziv zu rekeln versteht (31. Juli).

Detailansicht öffnen "Vulvarine" aus Wien wollen mit ihrem "Vulvarock" Frauen ermutigen. (Foto: Aimless Arrow)

Auch Stars der nationalen Szene sind vertreten: Normahl aus Winnenden haben seit 1978 den Punk in Deutschland mit groß gemacht und den Staat mehrmals gegen sich aufgebracht (mit Songs wie „Bullenschweine“) (24. Juli). Megaherz aus München sind Pioniere und Protagonisten des Erfolgsgenres „Neue Deutsche Härte“ (27. Juli). Der Stuttgarter Emo-Rapper Lostboi Lino vom Renommier-Label Chimperator, der am Eröffnungsabend mit den Retro-Speed-Poppern Tropikel LTD und Tränen spielt (18. Juli), dem wunderbaren Duo von Gwen Doly und Steffen Israel, dem Gitarristen von Kraftklub. Den Rapper Maeckes kennt man von den Schwaben-Schelmen Die Orsons (27. Juli), Megaloh aus Berlin-Moabit spätestens seit seinem Nummer-2-Album „Regenmacher“ (mit Max Herre und Joy Denalane) von 2016 (19. Juli).

Detailansicht öffnen Die großen Konzerte für fast 2000 Gäste steigen im Backstage-Werk. (Foto: Backstage)

„Free & Easy“ ist mehr als nur Musik, da gibt es eine Rollschuhdisco (26. Juli), einen Punk’n’Roll-Flohmarkt (21. Juli) und mal wieder den „Rock’n’Roll Wrestling Bash“ (21. Juli), ein Spektakel aus Hardrock und Show-Ringen, das weit schlauer ist, als es blutig und hirnfrei daherzukommen scheint – Wrestler sind ja sozusagen die Luftgitarristen der Kampfkünste.

Man fragt sich, warum die sonst mit Diskussionen und Vorträgen stark bestückte „Politics“-Sparte des Free & Easy heuer so leer ist. Immerhin analysieren die Musikkabarettisten Weiherer („niederbayerischer Brutal-Poet“, 25. Juli) oder Vogelmayer (4. August) die Lage, und die meisten Bands zeigen Haltung, viele vielleicht nicht so deutlich wie die irischen Postrocker God Is An Astronaut (1. August) mit ihren Antikriegsliedern. Wem das zu wenig ist, der kann dazu selbst politische Haltung einnehmen: beim Luftgitarrespielen im Konzert. Denn, wie Queen-Gitarrengott Brian May (angeblich) sagt: „Mit einer Luftgitarre in der Hand kann man keine Waffe halten.“

Free & Easy, Backstage, Donnerstag, 18. Juli, bis Sonntag, 4. August, Reitknechtstraße 6, www.backstage.eu