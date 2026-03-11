Wie sehr sich die zwei Welten, zwischen denen sich Frederik Buchmann bewegt, bereits miteinander verwoben haben, zeigen die Munich Design Days: Bei einem Presseevent, das schon am Mittwoch stattgefunden hat, war der 27-Jährige von Schönbuch, einer Münchner Firma, die Designmöbel herstellt, als Pizzabäcker gebucht. Bei der Messe, die an diesem Donnerstag startet, wird Buchmann nun im Kollektiv mit anderen jungen Designern selbst einen Loungestuhl präsentieren. Und, sollte ihn da jemand nach seiner Visitenkarte fragen würde er vermutlich wiederum die von „Pizza Fred“ aushändigen, Design Fred hat nämlich noch keine eigenen. Oder, noch ein Beispiel: Beim Soma Festival 2023 hat er morgens einen Stuhlbauworkshop gegeben, abends dann gezeigt, wie man Pizzen backt.

Ist Buchmann also Industriedesigner bei Tag, Pizzaiolo bei Nacht? Ganz so einfach ist dann doch nicht. Tatsächlich ist der junge Mann mit dem Dreitagebart und dem Wuschelkopf mal mehr das eine, mal mehr das andere, schon des Geldes wegen. Und gerade ist es nun mal so: Als Pizzabäcker – gelegentlich auch noch als Barista oder Blumenlieferant – verdient er dank Events für Firmen wie den Brillenhersteller Oakley und eigenen Pop-ups, jüngst zum Beispiel in der Bravo Bar, deutlich mehr als als Designer. Und das, obwohl seine Designs längst bei dem großen schwedischen Möbelhaus in den Regalen stehen.

In seiner Jugend dreht sich bei Buchmann zunächst alles um Leistungssport, von Alpin-Ski über Karate bis hin zu Tennis ist alles dabei. Mit seinen zwei Metern spielt er schließlich sogar für die Internationale Basketballakademie München (IBAM) in der Jugendbundesliga. Nach einer Verletzung und einem Jahr Pause steht er dann vor der Frage: Wie geht es weiter? Buchmann weiß es nicht, nur so viel ist sicher: Medizin, so wie es seine Eltern und einer seiner Brüder studiert haben, kommt schon wegen seines Abi-Schnitts nicht infrage.

Sein Opa, selbst ein in Frankreich lebender Künstler, schlägt ihm vor, sich an der École Camondo einzuschreiben und in einem Vorbereitungsjahr an einer Mappe zu arbeiten. Gemalt und gebastelt hat er ja schon immer gerne. Der Halbfranzose Buchmann zieht also nach Paris. Dass Innenarchitektur für ihn nichts ist, merkt er dabei schnell. Allerdings entdeckt er, der in seiner Kindheit lang kein gutes Verhältnis zu essen hatte, in dieser Zeit seine Leidenschaft fürs Kochen – und bringt es sich, wie das meisten in seinem Leben, selbst bei.

Zwei Jahre hatte Frederik Buchmann sein Atelier im Botanikum, nun ist er vor Kurzem nach Neuhausen umgezogen. Catherina Hess

Als er sich an der ECAL in Lausanne für einen Bachelor in Industriedesign einschreibt, fuchst er sich dann nicht nur in sein Studium, sondern auch ins Pizzabacken hinein. Damit er seinen Freunden Margharitas am Genfer See servieren kann, schleppt er ein paar Mal nicht nur einen Ofen ans Wasser, er baut sich eigens dafür sogar einen Pizzaschieber. Als Abschlussarbeit hätte er am liebsten noch einen dazu passenden Pizzaofen entworfen. Allein, seine Professoren konnte er davon nicht überzeugen.

Nur, was gefällt ihm eigentlich so gut am Pizzabacken? „Ich mag das Soziale daran“, sagt Buchmann: Menschen sitzen zusammen, teilen ihr Essen, kommen ins Gespräch. Es ist genau diese Geselligkeit, die er am Dasein als Designer manchmal vermisst: Als er nach dem Studium sechs Monate für Ikea in Älmhult gearbeitet hat, ist er trotz der tollen Aufgabe ziemlich einsam. Und auch, wenn er heute in seiner „Bastelstube“ steht, wie seine Familie sein Studio in Neuhausen liebevoll nennt, sind da meistens auch nur er, sein Laptop und seine Maschinen.

Obwohl die Selbstständigkeit selbst gewählt ist – der Austausch, das Unmittelbare, fehlen ihm zuweilen. Ersten Erfolgen zum Trotz wohlgemerkt: Gespräche mit Firmen wie Hay; Projekte, die er als Freelancer immer noch gelegentlich für Ikea umsetzt, oder eine Tischkonstruktion, die er im vergangenen Jahr für ein Event von Adidas gebaut hat.

Auch als Pizza Fred ist er gerade ziemlich ausgebucht, der Juni ist schon vollgepackt mit Firmenevents. Mittlerweile kann übrigens auch das Kreisverwaltungsreferat nicht mehr schimpfen: Seinen Teig produziert Buchmann längst nicht mehr in Sichtweite seiner Kappsäge, sondern in Sendling im Studio eeeat von Johanna Alscheken. Gemeinsam mit ihr backt er auch immer wieder Pizzen, die nicht ganz klassisch neapolitanisch sind: Belegt mit mariniertem Fenchel, Grapefruit, Kumquats und rosa Pfeffer zum Beispiel.

Ich mach’ Dinge, die schön sind. Frederik Buchmann über die Gemeinsamkeit vom Pizzabacken und Design

„Ich mach’ Dinge, die schön sind“, sagt Buchmann, wenn man ihn fragt, warum es ihm gerade Pizzabacken und Design so angetan haben. Seine Pizzen – der Teig fluffig, darauf verteilt die rote Tomatensoße, den Käse, ein paar grüne Blätter Basilikum –, die findet Buchmann nämlich ebenso schön, wie seine Stühle und Lampen. Und ob nun ein Haufen Mehl oder einem Stück Holz, am Anfang ist da stets nur Material. Erst durch Buchmanns Hände verwandeln sich die Dinge: Wahlweise eben in eine leckere Pizza oder einen bequemen Sessel. Oder wie wäre es mit einer mobilen Arbeitsfläche für all die jungen Kreativen, viele davon Köchinnen und Köche, mit denen er erst kürzlich für das Salon Magazin posiert hat? Auch dort ist er Frederik Buchmann, der Designer und Pizzabäcker.

Und doch bleibt die Frage: Wenn er von seiner Arbeit als Designer irgendwann leben kann, war’s das dann mit dem Pizzabacken? Ja, vermutlich werde er sich eines Tages entscheiden müssen, meint Buchmann. Gerade gefällt er sich aber noch als Wandler zwischen den Welten, erst recht, wenn ihn die Pizza an Orte bringt, die ihm als Designer noch verwehrt bleiben. Zum Presseevent bei Schönbuch eben zum Beispiel.

Sofern nicht ein namhafter Designmöbelhersteller demnächst anklopft, ist der Plan deshalb erst mal: Buchmann will in drei, maximal fünf Jahren eine Pizzeria eröffnen. Und nicht irgendeine: Es soll eine sein, in der Buchmann „von der Gabel, übers Weinglas, bis hin zu den Lampen und Tischen“ alles selbst entworfen hat, mit seinen Rezepten und Kreationen. Seine zwei Welten, perfekt miteinander vereint – das ist also der große Traum. Bis es so weit ist, findet man Frederik Buchmann irgendwo zwischen Mehltüten und Holzplatten.