Von Thomas Becker

78 wäre er geworden. Kein Alter, würden Kollegen wie Mick Jagger oder Keith Richards wohl brummen. Aber Freddie Mercury steht schon lange nicht mehr auf den Bühnen dieser Welt – und ist dennoch auch mehr als 30 Jahre nach seinem Tod so präsent wie wenig andere Musiker. Seit Donnerstag nun auch in Mosaikform, zwischen erstem und zweitem Stock der „Deutschen Eiche“, ganz links, wenn man auf die Fassade in der Reichenbachstraße 13 schaut. Von dort blickt er herab auf das Treiben in jenem Stadtviertel, in dem er nach Eigenauskunft seine schönsten Jahre verbracht hat: 1979 bis 1985. Da hatte der „Queen“-Sänger seinen Hauptwohnsitz von West Kensington, London, an die Isar verlegt, um in den Musicland Studios Alben aufzunehmen – und um seine damals noch nicht öffentlich gemachte Homosexualität auszuleben. Allerspätestens nach dem Musikvideo zu „Living on my own“ gab es keine Zweifel mehr, und dieses Stück Musikgeschichte wurde an Mercurys 39. Geburtstag sozusagen ums Eck aufgenommen, im „Old Mrs. Henderson“, wo heute die Tanzbar „Paradiso“ zuhause ist. Und schon ist man wieder abgeschweift, was halt passiert, wenn es um solch maximal schillernde Charaktere geht.