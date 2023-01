Von Barbara Hordych

Schon das Bühnenbild gibt den Ton zu dieser Show der Fragwürdigkeiten an: Eine überdimensionale, böse Clownsfratze, deren Schlund als Ein- und Ausgang für die Darsteller von "Freaks" dient. Die neue Gop-Show spielt auf einem eher gruseligen als fröhlichen Jahrmarkt, assoziiert die sogenannten "Freak-Shows" des vorletzten Jahrhunderts, eine Ausbeutung menschlicher Nicht-Normalität, die bis in die 1920er Jahre die Sensationsgier des Publikums bediente.

Wenn eine Show heute dieses heikle Kapitel Unterhaltungsgeschichte wieder aufleben lässt, ist das doppelt heikel. Auch wenn es laut Direktor Peter Weil darum geht, "den inneren Freak in uns allen zu entdecken und zu umarmen". Befremdlich mutet es an, wenn zu Beginn Camille Tremblay und Vanessa Collini mit verdrehten Augen und in kurzen Anstaltskitteln verwirrte Zwillings-Mädchen aus der "Irrenanstalt" mimen, während sie ihre Luft- und Drehtellerakrobatik darbieten.

Detailansicht öffnen Vor einer überdimensionalen Clownsfratze präsentiert Zeremonienmeister Elyas Khan das Programm - mit musikalischen Kompositionen, aber ohne Reflexionen. (Foto: Heike Krämer)

Hier wie im weiteren Verlauf inszeniert Regisseur Detlef Winterberg zweifelsfrei beeindruckende artistische Kunststücke, allerdings ohne den problematischen Rahmen zu kommentieren. Erklärungen erwartet man auch vom musikalischen "Freak-Master" Elyas Khan vergeblich, der diese Manege der Sonderlichkeiten mit eigenen Kompositionen moderiert.

Fraglos gibt es akrobatische Höhepunkte im Programm: Zu diesen zählt sicherlich die Handakrobatin Estrella Urban, die als "Spinnenfrau" im Zick Zack und auf allen Vieren über die Bühne huscht. Auch "der stärkste Mann der Welt" gehört dazu, verkörpert von dem Elsässer Thomas Staath. Er vermag mit schwergewichtigen Lkw-Reifen zu jonglieren, als wären es Flummis. Und offenbart dennoch später seine überraschend grazile Seite als Pole-Akrobat. Dass Gabriel Drouin seine tolle Leistung am Cyr partout im roten Cocktailkleid als "bärtige Dame" zeigen muss, ist wiederum dem sonderbaren Jahrmarkt-Konzept geschuldet.

Bei der Darbietung der Schwertschluckerin kehrt sich das Phänomen der Sensationsgier um

Allein die Darbietung der wild tätowierten und mit Widderhörnern ausstaffierten Israelin Fibi Eyewalker kehrt das Phänomen der Sensationsgier um. Wenn sie sich einen Schlauch durch Mund und Nase schiebt, zwingt sie den ein oder anderen Zuschauer zum Wegschauen. Sodann lässt sie Kleiderbügel, Schwerter und Scheren in ihrem Rachen verschwinden. Die "Schwertschluckerin" provoziert gekonnt auf dem schmalen Grat zwischen Faszination und Abstoßung - abseits der Gop-Show tritt sie auch in Florentina Holzingers Erfolgs-Performance "Ophelia's Got Talent" an der Berliner Volksbühne auf.

Eher auf der Grenze zur Albernheit agiert indes Davide Nicolosi alias "Skizzo". Seine Zauberei entpuppt sich als Firlefanz, dafür steigt er in einen rosaroten Riesen-Luftballon und hopst hysterisch kichernd über die Bühne. Was passt zu dieser polarisierenden Show, die trotz toller Artistik um einen bizarren Abgrund kreiselt.

Freaks, bis 5. März, Gop-Theater, Maximilianstraße 47