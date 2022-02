Von Amelie Völker

Wie poetisch ist Musik? Beim Münchner Künstler FreakinFreddy stellt sich die Frage nicht. Denn seine Musik ist so textbetont und tiefgründig, dass die Antwort schon nach kurzem Hören klar wird: Hierbei handelt es sich um gerappte Poesie.

Frederic Meininger, 29, wie FreakinFreddy mit echtem Namen heißt, spricht wie er rappt: wortreich. "Ich packe manchmal sehr viele Worte in einen Satz", sagt er. Vor etwa sieben Jahren schloss er sich der Münchner Hip-Hop-Gruppe "ATP-Crew" an, produzierte Songs in Teamarbeit und performte Konzerte. Am 14. Januar veröffentlichte er sein 18 Songs starkes Solo-Album namens Endl̶̶e̶̶s̶̶s̶̶. "Ich hatte Lust, mich unabhängig zu machen und Sachen auszuprobieren", sagt Frederic, genannt Freddy. Ganz ohne die Crew ging es aber nicht: Teammitglieder wie der Münchner Musiker L One steuerten unter anderem Beats bei.

Freddys Musik weicht vom herkömmlichen Deutschrap ab. Vor allem die Themen sind eher Rap-untypisch. "In einer männerdominierten, von Härte und Coolness geprägten Szene, bin ich eher einer, der seine Gefühle offen zeigt", sagt er. Seine Songs laden zum besonders bewussten Hören ein. "Ich glaube, ich mache keine Hintergrundmusik", sagt Freddy. "Es ist eher Musik, auf die man sich konzentrieren sollte wie auf ein Buch."

Die Stimmung in Freddys Songs ist oft düster und schwermütig, jedoch voller Leidenschaft: "Ich atme und lebe für jede nächste Seite meiner Biografie, bis zu dem Tag, an dem das Buch sich schließt, versuch ich's einfach instinktiv. Am Tiefpunkt bleibt nur die Musik", heißt es in seinem Song Endl̶̶e̶̶s̶̶s̶̶. Woher kommt die Traurigkeit, die dem Hörer in jedem seiner Songs begegnet? "In den letzten Jahren gab es ziemliche Rückschläge in meinem Leben", sagt Freddy. "In meinem nahen Umfeld wurde ich mit Themen wie Tod und psychischen Problemen konfrontiert. Diese Zeiten habe ich in meinem Album verarbeitet."

Das Album lässt sich somit als ein Ausschnitt seiner Biografie beschreiben. "Ich habe mein Musikprojekt gestartet, um mir selbst damit Kraft zu geben", sagt er. Mit seinen ehrlichen Worten rappt er so auch Anderen aus dem Herzen. Er sagt: "Leute haben mir geschrieben, es hätte sie sehr berührt und sie könnten sich in meinen Worten wiederfinden."

