27. Juni 2019, 18:56 Uhr Fraunhoferstraße Kritik an Wegfall von Parkplätzen

Am Ende haben selbst die 500 Unterschriften der Anwohner und Geschäftsleute nichts gebracht. Die Vollversammlung des Stadtrats hat am Mittwoch den Beschluss des Planungsreferats bekräftigt, in der Fraunhoferstraße durchgängig rote Fahrradstreifen in beide Richtungen zu markieren. In einem nächsten Schritt sollen dann auch die Gehwege verbreitert werden. Als Konsequenz fallen rund 120 Parkplätze der Maßnahme zum Opfer.

Die CSU hatte deshalb beantragt, die Planungen zu stoppen. Auch die betroffenen Ladenbesitzer, Wirte und Anwohner sollten sich bei dem Thema einbringen können. Bei einem von der CSU organisierten Ortstermin vor zwei Wochen hatten sie kritisiert, dass künftig der Lieferverkehr in Seitenstraßen halten muss und auch schwere und sperrige Güter über weite Wege zu den einzelnen Lokalen oder Läden gebracht werden müssen. Zudem rechneten einige mit Umsatzeinbußen, wenn Kunden nicht mehr mit dem Auto vorfahren können. Aber sie wurden nicht gefragt.

Das sieht Münchens Zweiter Bürgermeister und CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl als "praktizierte Rücksichtslosigkeit" an, die mit einer Verkehrswende nichts zu tun habe. Alteingesessene Familienunternehmen seien nun in ihrer Existenz bedroht. "SPD und Grüne legen mit diesem Beschluss die Axt an den gewachsenen Charakter dieser Straße und des gesamten Viertels", so Pretzl. Letztlich stimmte eine Mehrheit aus SPD, Grünen, Linke und ÖDP gegen den Antrag der CSU. Auch deren Vorstoß, zumindest temporäre Lieferzonen einzurichten scheiterte.