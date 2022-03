Von Heiner Effern

Die CSU im Rathaus will die Fraunhoferstraße als Einbahnstraße ausweisen - allerdings nur für Radfahrer. In einem Antrag fordert die Fraktion, die rot abmarkierte Spur stadteinwärts aufzulösen. Radfahrer sollen für eine Fahrt ins Zentrum in die Corneliusstraße ausweichen. Auch dort soll eine Einbahnstraßenregelung gelten, aber in umgekehrter Richtung. Den frei werdenden Platz in der Fraunhoferstraße will die CSU für Lieferzonen, Grünstreifen und Freischankflächen verwenden. Das soll die Aufenthaltsqualität erhöhen und Anwohner, Geschäftsinhaber und Radfahrer "versöhnen", so die CSU. In ihren Augen hat die grün-rote Koalition mit einer brachialen Ausweisung von Radwegen dort das Klima vergiftet.