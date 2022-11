An Friedrich Ani kommt niemand vorbei, der sich mit Krimi-Literatur beschäftigt. Mit seinem Kollegen Robert Hültner, Experte des bayerischen Regionalkrimis, ist er am 24. November bei einem dem deutschen Krimi gewidmeten Abend zu erleben. Tags darauf lautet das Thema: Bier. Dazu gibt es poetische Texte von Fabienne Pakleppa und Karl-Heinz Hummel zu hören. Aber auch "Münchner Bohème-Frauen" oder das "Aufwachsen in Bayern" gehören zur Lesereihe.

Lesereihe, Termine bis 17. Dez., je 20 Uhr, Fraunhofer Theater, Fraunhoferstraße 9, fraunhofertheater.de/