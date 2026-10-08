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Gesellschaftliche KriseDas Ende der Freiheit – unter ständiger Überwachung

Lesezeit: 6 Min.

Impressionen aus einer provisorischen Video-Einsatzzentrale der Münchner Polizei im Jahr 2024.
Impressionen aus einer provisorischen Video-Einsatzzentrale der Münchner Polizei im Jahr 2024.
Foto: Florian Peljak

Die Strafrechtsprofessorin Frauke Rostalski warnt vor einem Staat, der immer mehr Risiken ausschalten will. Ein Gespräch über Überwachung, Verletzlichkeit und die Frage, ob wir lieber bequem sein wollen als frei.

Interview von Susanne Hermanski

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Frauke Rostalski ist seit 2020 Mitglied des Deutschen Ethikrats. Die Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln sitzt in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien. Auch bei der „Kompetenzplattform Künstliche Intelligenz Nordrhein-Westfalen“, wo sie das Zertifizierungsprojekt für den vertrauenswürdigen Einsatz von KI-Anwendungen leitet. In der Carl-Friedrich-von Siemens-Stiftung in München wird sie einen Vortrag halten mit dem Titel „Freiheitsdämmerung“. Für das Interview nimmt sie sich eine Stunde Zeit. Sie gibt es im Auto sitzend, nachdem sie ihre Kinder beim Sport abgegeben hat. Punkt 17 Uhr werden sie wieder auf sie zustürmen.

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SZ PlusVon Ralf Wiegand

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