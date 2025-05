Simone Eiche und Yvonne Feneberg leiten das Frauen-Therapie-Zentrum. Dort finden Frauen in Lebenskrisen Unterstützung - die psychisch belastet, einsam, alt oder krank sind. Aber in der reichen Stadt schämen sich viele, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Von Sabine Buchwald

Seit mehr als 45 Jahren bietet das Frauen-Therapie-Zentrum (FTZ) Frauen mit psychischen Problemen in München Hilfe an. Gegründet wurde das FTZ 1978 von acht Psychologinnen und Therapeutinnen als Verein. Die Gründerinnen kamen aus der Frauen- und Antipsychiatriebewegung, die sich gegen die damaligen Missstände in psychiatrischen Einrichtungen stellten. Was klein begann, ist zu einer bedeutenden Münchner Institution gewachsen, zu der acht Einrichtungen und Dienste mit 160 Mitarbeiterinnen gehören. Das FTZ bietet vielfältige sozialpsychiatrische und psychosoziale Angebote von Beratung über Wohnen mit Assistenz bis zu Ergotherapie – von Frauen für Frauen. Die Geschäftsführung haben derzeit die Psychologin Simone Eiche und die Sozialpädagogin Yvonne Feneberg. Sie glaube, sagt Eiche beim Gespräch im FTZ-Haus an der Schwanthalerstraße, eine so große Einrichtung als feministisches Projekt zu starten, wäre heute so unkompliziert nicht mehr möglich.