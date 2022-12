Martina Scherf

Frauen sind in Führungspositionen noch immer unterrepräsentiert. Da ist dann oft von einer gläsernen Decke die Rede, an die talentierte Mitarbeiterinnen stoßen. Mit einer Frauenquote ändert sich das langsam, sagt die Münchner Volkswirtin Ingrid Hägele. Deshalb haben sich jetzt auch die EU-Staaten auf eine verpflichtende Quote in börsennotierten Unternehmen geeinigt. Doch das Problem, so fand Hägele in ihrer preisgekrönten Doktorarbeit heraus, liegt nicht allein im Top-Management. Vielmehr geht die Schere schon ganz unten auf, bei der ersten Beförderung.

Hägele hat Tausende Interviews in großen Unternehmen geführt. Und erkannt: Es kommt sehr darauf an, was am Anfang einer Karriere passiert. Frauen scheuen sich mehr als Männer davor, sich auf Führungspositionen zu bewerben. Sie wechseln eher auf der gleichen Ebene in ein anderes Team. Warum das so ist und was Personalleiterinnen oder Vorgesetzte tun können, um Mitarbeiterinnen zu fördern, das erklärt die Ökonomin im SZ-Interview (SZ Plus).

DER TAG IN MÜNCHEN

München spart spürbar Gas Eine Analyse der Stadtwerke zeigt, dass der Verbrauch im November um rund 20 Prozent gesunken ist, bei Großbetrieben sogar um fast 30 Prozent.

Bahn plant neue S-Bahn-Werkstatt im Münchner Osten Das Unternehmen will das Betriebswerk Steinhausen durch eine Halle für bis zu 200 Meter lange Züge ersetzen. Müssen dafür Biotopflächen weichen?

Untervermietung an Geflüchtete - Mieterverein legt Berufung ein Können Vermieter verhindern, dass ihre Mieter in humanitär begründeten Fällen Menschen bei sich aufnehmen? Ein Gräfelfinger hatte Ukrainerinnen beherbergt - und er will dieses Recht jetzt in höheren Gerichtsinstanzen durchfechten.

Klima-Aktivisten kleben sich in Berg am Laim fest Am Morgen haben sich sieben Protestierende an der Kreuzung Ampfingstraße/Berg-am-Laim-Straße auf die Fahrbahn geklebt - zwei klebten sich aneinander fest.

Auf die Krankenhaus-Chefs wartet eine Mammutaufgabe Der München Klinik steht eine gewaltige Transformation bevor - personell wie inhaltlich. Die erneuerte Führungsspitze will in Kürze ein weiterentwickeltes medizinisches Konzept vorlegen. Das erfordert bei Mitarbeitern wie Patienten ein Umdenken. (SZ Plus)

Weiße Weihnachten wird es in diesem Jahr in Bayern nicht geben Wer auf Schnee gehofft hat, wird enttäuscht. Am Inn könnte es bis zu 14 Grad warm werden, in den Alpen erwartet der Deutsche Wetterdienst viel Regen.

Sperrung am S-Bahnhof dauert an Seit nunmehr eineinhalb Jahren saniert die Bahn die Haltestelle Rosenheimer Platz. Erst Mitte 2023 werden die östlichen Zugänge wieder freigegeben. Und damit dürfte der Ärger noch nicht vorbei sein.

Verfahren gegen Bräurosl-Wirt eingestellt Der Wirt zahlte einen vierstelligen Euro-Betrag.

