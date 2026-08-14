Die Frauenkirche ist in der Nacht zum Donnerstag Ziel von Einbrechern geworden – die allerdings offensichtlich weniger an Wertgegenständen interessiert waren, sondern mehr das touristische Erlebnis suchten, wenn auch zu einer ungewöhnlichen Zeit.

Wie die Polizei mitteilt, bestiegen vier Männer zwischen 2 Uhr und 3.20 Uhr ein Baugerüst an der Nordfassade des Doms und drangen über ein Fenster in eine Speicherebene ein. Von dort gelangten sie zum Südturm und versuchten, mit dem Aufzug nach oben zu kommen. Dazu wäre aber ein Chip erforderlich gewesen, über den sie nicht verfügten. Deswegen malträtierten sie den Lift so lange, bis er defekt war. Danach verließen die Männer die Kirche.

Der Einbruch wurde am nächsten Morgen vom Hausmeister entdeckt, der die Video-Aufzeichnungen sichtete. Er verständigte auch die Polizei. Die ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Der Südturm, der ein beliebter Aussichtspunkt ist, blieb vorerst gesperrt.