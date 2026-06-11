Seit 100 Jahren setzt sich die Gedok für die Sichtbarkeit von Künstlerinnen ein. Die Zahl der Akademieabsolventinnen ist gestiegen. Doch der Gendergap auf dem Kunstmarkt bleibt.

Frauen haben es in der Kunstwelt schwerer, weil sie Frauen sind. Daran hat Margit Huber keinen Zweifel. „Daher braucht es uns noch“, sagt die Vorständin der Gedok München energisch, auch wenn der „Verband der Gemeinschaften der Künstlerinnen und Kunstfördernden“ in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. Am zentralen Anliegen hat sich nichts geändert: weibliche Kunst sichtbar zu machen.