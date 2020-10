Von Martina Scherf

Melanie Jahreis geht entschlossenen Schritts durch die Säle des Deutschen Museums. Irgendwo unter all den Ikonen der Technikgeschichte und ihren Erfindern muss doch eine Frau zu finden sein. Ein Versuch in der Luftfahrt. Dort hing bis vor Kurzem noch ein Heißluftballon mit einer Puppe an Bord: Wilhelmine Reichard, die erste deutsche Ballonfahrerin. Eine schöne Geschichte, denn die achtfache Mutter unterstützte mit ihren Flugshows die Chemiefabrik ihres Mannes. Doch der Ballon ist abgehängt, wird vermutlich gerade restauriert. In der Pharmazie vielleicht? Fehlanzeige. Noch ein paar Versuche, dann gibt Melanie Jahreis auf.