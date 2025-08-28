Fast 400 Frauen und Mädchen in Deutschland erleben jeden Tag Gewalt. Wenn sie es schaffen, zu flüchten und im Frauenhaus unterzukommen, ist längst noch nicht das Schwierigste geschafft. Die bürokratischen Hürden auf dem Weg in ein neues Leben sind hoch. Ein Fall aus München.

Von Kathrin Aldenhoff

Sie hat überlebt. Ihr Partner, mit dem sie 14 Jahre zusammen war, hatte sie über Monate unter Druck gesetzt, er hatte sie geprügelt, getreten und gewürgt. An einem Tag Anfang des Jahres war es schlimmer als je zuvor. Sie hatte Todesangst, packte ihre Sachen und lief ins Frauenhaus, fünf Kilometer an der Bundesstraße entlang durch den Wald, mitten in der Nacht. Im Frauenhaus meinten sie, das sei mutig gewesen von ihr. Sie sagt, sie wollte einfach nur weg.