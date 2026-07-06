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Patriarchale GewaltSie glauben an die Liebe – und fürchten die Männer

Lesezeit: 9 Min.

Wie beeinflusst patriarchale Gewalt das Bild junger Frauen auf die Dating-Welt? Wie entscheiden sie sich? Gehen sie auf Dates? Geben sie den Vertrauensvorschuss? Oder ist er unwiderruflich gebrochen?
Wie beeinflusst patriarchale Gewalt das Bild junger Frauen auf die Dating-Welt? Wie entscheiden sie sich? Gehen sie auf Dates? Geben sie den Vertrauensvorschuss? Oder ist er unwiderruflich gebrochen? IMAGO/Panthermedia

Alma wurde beim ersten Date vergewaltigt. Jana hat Dating aufgegeben. Pia lässt keinen Mann in ihre Wohnung. Drei junge Münchnerinnen erzählen, wie Gewalt und Frauenfeindlichkeit ihr Leben verändert hat.

Von Merle Zils

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Alma glaubt an die Liebe. So sehr, dass sie sich das Wort sogar tätowiert hat. „Das Leben wäre nichts ohne die Liebe“, sagt sie und meint damit nicht nur die partnerschaftliche, sondern auch die zu Familie und Freundinnen. Dennoch sehnt sie sich nach einer Beziehung. Sie hält an der Hoffnung fest. „Ich wünsche mir, dass jemand kommt und mir das Gegenteil beweist“, sagt sie.

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