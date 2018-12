18. Dezember 2018, 18:42 Uhr "Frauen an den Herd" Sterne sind für alle da

Frauen kommen in der gehobenen Küche immer noch zu kurz. Die Autorin Stephanie Bräuer will das ändern, wenigstens ein bisschen: mit einem Buch und einer Internet-Plattform, die sich um die weibliche Seite der Kulinarik und ihre Heldinnen kümmern

Von Franz Kotteder

Sie kocht wie eine Prinzessin", schrieb ein Restaurantkritiker, nachdem Julia Komp Chefköchin geworden war, "viel zu süß." Ein paar Wochen später kam der neue Michelin heraus, und die 29-Jährige war plötzlich die jüngste Sterneköchin Deutschlands. Aber den Satz mit der Prinzessin hat sie sich gemerkt, weil sie sich darüber geärgert hat. Frauen in der Küche werden eben immer noch anders beurteilt, vor allem von Journalisten. "Viele Köchinnen werden doch tatsächlich immer mal wieder gefragt", erzählt Stephanie Bräuer, "was an ihrem Kochstil genau weiblich ist. Würde man einen Mann fragen, ob er männlich kocht?"

Würde man natürlich nicht - höchstens vielleicht, wenn der Mann seine Kochtätigkeit darauf beschränkt, blutige Riesensteaks auf glühend heiße Gitterroste zu legen. In der gehobenen Gastronomie geht es sowieso geschlechtsneutral zu, da macht es nur mal einen Unterschied, ob die Entenbrust weiblich oder männlich ist. Aber trotzdem gibt es nur sehr wenige Spitzenköchinnen, die überwältigende Mehrheit der deutschen Sterne-Restaurants hat einen Mann an der Spitze des Küchenteams stehen.

Stephanie Bräuer hat sich schon immer gefragt, warum das so ist. Sie ist verheiratet mit Bobby Bräuer, dem Münchner Zwei-Sterne-Koch aus dem Esszimmer in der BMW-Welt, und kennt die Branche besser als viele andere. "Ich habe in den vergangenen 18 Jahren sehr viele Menschen aus der Spitzengastronomie kennengelernt", sagt sie, "aber relativ wenige Frauen, sieht man mal von den Partnerinnen der Köche ab." Beruflich ist sie als Texterin und Autorin unterwegs mit ihrer eigenen Agentur "Geschichten machen", mit der sie zwischen Buchprojekten bis hin zur PR-Beratung fast alles abdeckt, was der Bereich der Gastronomie so hergibt. Über die Jahre hinweg ist sie so dann doch wieder einer ganzen Reihe von Frauen begegnet, die sich in der Welt der Kulinarik bewegen. Von Metzgerinnen und Bäckerinnen angefangen, bis hin zu Chefredakteurinnen und eben auch Sterneköchinnen. Irgendwann dachte sie sich: "Eigentlich wäre es doch ganz schön, daraus etwas zu machen und diese ganzen Frauen vorzustellen."

Bei einer Messe kam sie dann mit dem Christian Verlag ins Gespräch, der auf Kochbücher spezialisiert ist. Den Verlagsleuten gefiel die Idee, sie fanden aber, Bräuer solle sich doch am besten auf Sterneköchinnen konzentrieren. "Dann hatte ich von Januar bis Juni Zeit", erzählt sie, "24 Köchinnen zu besuchen und zu interviewen." Zusammen mit der Münchner Foodfotografin und Bloggerin Annette Sandner gründete sie "eine temporäre Reise-Wohngemeinschaft". Gemeinsam klapperten sie Sternerestaurants mit Frauen an der Spitze ab, in ganz Deutschland, in Österreich, der Schweiz, Belgien, Italien, Slowenien und Spanien. Aus Südafrika ist Veronica Canha-Hibbert dabei, das Interview fand aber am Telefon und per E-Mail statt, "die Reise nach Kapstadt war im Budget dann doch nicht drin".

Das Buch ist nun erschienen. "Frauen an den Herd! Wie Spitzenköchinnen die Sterne vom Himmel holen" (240 Seiten, 39,99 Euro) heißt es, enthält 24 Porträts und 45 Rezepte. Lustigerweise, erzählt Bräuer, fanden die jungen Frauen im Verlag den Titel eher daneben, aber Bräuer fand gerade die kleine Provokation schön: "Angriff ist die beste Verteidigung!"

Damit ist das Thema freilich noch nicht erschöpfend behandelt - es gibt ja nicht nur Köchinnen, sondern auch Winzerinnen, Konditorinnen, Bäckerinnen und, und, und ... Deshalb hat Stephanie Bräuer auch gleich noch eine eigene Website gestartet mit dem schönen Titel Culinary Ladies, die Mitte November online ging (www.culinary-ladies.de) und die sie inzwischen ganz schön auf Trab hält. "Je tiefer man einsteigt, umso mehr neue Namen findet man." Offensichtlich seien die kulinarischen Frauen dann doch ganz gut miteinander vernetzt. Überhaupt erntet Bräuer viel Sympathie für ihr Projekt: "Alle Männer aus der Branche sagen eigentlich, dass sie es toll finden, die Frauen etwas mehr herauszustellen." Skeptische Bemerkungen gebe es eher von Menschen, die nichts mit Gastronomie zu tun haben und befürchteten, sie wolle eine Art Wohlfühl-Biotop für Frauen schaffen. Die Realität sieht ja anders aus, in Wirklichkeit ist die Restaurantküche meist eine Männerwelt.

Dabei war Köchin früher mal ein völlig normaler Frauenberuf, und zwar nicht nur im katholischen Bayern, wo die Pfarrersköchin einmal fast genauso wichtig war wie der Pfarrer selbst. Auch in Herrschaftshäusern und in vermögenden bürgerlichen Haushalten in der Stadt verließ man sich in aller Regel auf eine Köchin, wenn es um die Ernährung ging. Wie kam es, dass sich das geändert hat? Bräuer glaubt, dass das der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung geschuldet ist. Tatsächlich enden viele hoffnungsvolle Köchinnenkarrieren mit der Familiengründung. Kinder oder Küche, lautet die Alternative. Meist bleibt dann die Frau zu Hause, nicht der Mann.

Daneben habe der Job ohnehin noch ein paar Nachteile, die bei Frauen noch weniger akzeptiert werden als bei Männern. Welcher Mann würde es schon akzeptieren, fragt Stephanie Bräuer, wenn seine Freundin zu ihm sage: "Schatz, fünf Tage die Woche, und dazu gehört der Samstag, komme ich erst abends um eins nach Hause, ganz egal, welche Konzertkarten es gibt oder welche Partys stattfinden." Selbst wenn das noch funktioniere, spätestens mit den Kindern hörten viele Köchinnen dann auf - das habe auch damit zu tun, findet Bräuer, dass Elternsein vom Betreffenden inzwischen die Bereitschaft erfordere, "zum Vollentertainer" zu mutieren. Oder wie es einer von Bräuers Bekannten mal sagte: "Der Kindergeburtstag eines Achtjährigen ist inzwischen so etwas wie eine Hochzeit, und die Einschulung dauert einen ganzen Tag."

Nicht jede hochbegabte Köchin hat so viel Glück wie die Spanierin Elena Arzak, die auch in Bräuers Buch vorkommt. Sie ist eine der wenigen Drei-Sterne-Köchinnen weltweit und steht im Restaurant Arzak in San Sebastián am Herd. "Wir leben hier im Baskenland, hier herrscht das Matriarchat", sagt sie. Ihr Mann ist Architekt und fährt auch schon mal klaglos alleine mit den Kindern in Urlaub.

Mit dieser Selbstverständlichkeit funktioniert so etwas sonst nur bei Männern. Die gehen ihre Karriere sowieso anders an, hat Bräuer beobachtet: "Generell vermarkten sich Frauen schlechter. Männer erzählen immer recht schnell, was sie gerade machen und vorhaben. Frauen brauchen dafür meistens etwas länger." Auch das will sie mit "Culinary Ladies" ändern. Nicht nur, indem sie Frauengeschichten erzählt, sondern demnächst auch mit Veranstaltungen. Den Beginn macht ein Abend am 24. Februar bei der Veranstaltungsreihe "Eat Berlin", bei der Julia Komp im Hotel am Steinplatz, das von einer Direktorin geführt wird, kocht. Den Wein dazu liefert die Winzerin Regina Stigler, Brot und Dessert die Konditorin und Bäckerin Marie Simon.

Etwas in der Art kann sie sich auch für München vorstellen. Mit Maike Menzel etwa, die seit kurzem Küchenchefin im Restaurant Schwarzreiter des Hotels Vier Jahreszeiten ist und wohl demnächst den Michelin-Stern verteidigen wird, wie Bräuer mutmaßt. Susanne Hofmann vom Tölzer Kasladen könnte den Käse liefern, denkt sie laut nach, und Daniela Sepp von Principessa die Macarons. "Was uns Frauen manchmal fehlt", sagt Bräuer, "ist der Mut, etwas zu machen und etwas auszuprobieren." Bei ihr jedenfalls trifft diese Diagnose wohl eher nicht zu.