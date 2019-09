Die Polizei hat eine Frau festgenommen, die über Monate in mindestens 20 Fällen Rezepte gefälscht haben soll, um an Beruhigungsmittel zu kommen. Die 49-Jährige ohne festen Wohnsitz hatte laut Polizei seit Dezember diverse Arztpraxen in München aufgesucht, um unter Angabe falscher Personalien Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente zu erhalten. Eine Mitarbeiterin in einer Schwabinger Apotheke erkannte nun die Tatverdächtige und verständigte die Polizei. Die Frau verließ das Geschäft und wurde kurz darauf in einer anderen Apotheke festgenommen. Die Polizei fand bei ihr weitere gefälschte Rezepte sowie mutmaßliches Diebesgut.