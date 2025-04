Eine junge Frau soll in der Nacht zum Mittwoch ihre Schwester mit einem stumpfen Gegenstand attackiert und am Kopf verletzt haben. Die Münchner Mordkommission ermittelt gegen die 19-Jährige, die nach ihrer Festnahme in einer forensischen Abteilung der Psychiatrie untergebracht wurde. Der Vorfall ereignete sich in einer Landkreisgemeinde östlich von München.