Im November gehen die Münchner gern auf Weltreise, nicht im Flugzeug, sondern im Kino, nach China oder Lateinamerika. Länderfilmfestivals sind beliebt, auch das Theatiner begibt sich in den kommenden Tagen auf Filmreise: Bei der Französischen Filmwoche werden neun Spielfilme aus Frankreich aufgeführt, darunter viele Previews und Premieren. Auch zwei Klassiker stehen auf dem Spielplan: François Truffauts "Das Geheimnis der falschen Braut" aus dem Jahr 1969 sowie "Die Liebenden von Pont-Neuf" von Leos Carax (1991). Alle Filme werden im französischen Original mit Untertiteln gezeigt, so auch der beim diesjährigen Festival in Cannes uraufgeführte Eröffnungsfilm "Les amours d'Anaïs" ("Der Sommer mit Anaïs") mit Anaïs Demoustier und Valeria Bruni Tedeschi in den Hauptrollen. Ebenfalls aus Cannes kommen die neuen Filme von Regiegrößen wie Bruno Dumont ("France") oder Jacques Audiard ("Les Olympiades - Wo in Paris die Sonne aufgeht"). Regulär in den Kinos starten sie erst kommendes Jahr.

Französische Filmwoche, von Mi., 24. Nov., bis Mi., 1. Dez., Theatiner, Theatinerstr. 32, www.theatiner-film.de