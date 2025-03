Was war das im vergangenen Jahr für ein Aufschrei, als es beim traditionellen Fischessen im „Franziskaner“ den Studentensaal nicht mehr gab. „Eine Todsünde“, hatte Max Dietl geschimpft, Maßschneider und sozusagen Nachbar des Wirtshauses an der Residenzstraße, „meine Eltern haben mich da schon mit dem Kinderwagen reingeschoben. Das war ein Stück München . Irgendwas Neues bauen kann jeder, aber eine Tradition erhalten?“ Tempi passati.

Ein Jahr später ist nebenan, wo mal der Studentensaal war, immer noch Baustelle – und drinnen im Franziskaner hat sich die Sitzordnung zurecht geruckelt. Fragt man Petra Reinbold, Ehefrau von Hausherr Edi Reinbold, findet sie die neuen Sitzverhältnisse „demokratischer. Der Studentensaal hatte diesen absoluten Promi-Faktor: In ist, wer drin ist. Und die, die nicht drin waren, waren deswegen immer latent frustriert. Es war schon so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft“.

Und heute? Nun, freie Platzwahl herrsche nicht gerade, sagt Petra Reinbold, aber natürlich versuche man den Wünschen der Stammgäste gerecht zu werden. Und so sitzen zum Beispiel am sogenannten Dietl-Tisch im Hofgarten eben jener Max Dietl nebst Gattin Inge sowie der Strauß-Sohn Georg und heuer auch mal wieder Harold Faltermeyer, musikalischer Maßschneider für Blockbuster wie „Top Gun“ und „Beverly Hills Cop“. Seit sechs Jahren sei er nicht mehr beim Fischessen gewesen, rechnet Faltermeyer nach.

Maßschneider Max Dietl (links) und Komponist Harold Faltermayer. (Foto: Johannes Simon)

Dabei sei so ein Fischessen vor der Fastenzeit „ja was Herrliches“, findet der Komponist: „Heute abend trinken wir noch ein letztes Bier, und dann sing‘ ich das Bodensee-Lied: Ach, was tut mir mein Herz so weh, wenn ich im Glas den Boden seh‘.“ Bis Karfreitagabend trinke er dann keinen Tropfen, „das mach‘ ich schon seit 30 Jahren“. Wobei: „Letztes Jahr hab‘ ich mich nicht dran gehalten – und hab‘s bereut.“ Freund Dietl erteilt Absolution: „Es muss auch mal Fastenbrecher geben.“ Überhaupt gingen die beide schon lange mit einer Idee schwanger, erzählt Faltermeyer: „Fastenzeit andersherum: Wir essen nix, brauen uns dafür ein schön nahrhaftes Bier – das muss doch gehen!“

Am Nachbartisch hält derweil Reinbold-Tochter Anastasia Hof, auf der anderen Seite Kai Pierre Thieß von Juwelier Hielscher, noch einen Tisch weiter Soo Leng-Kuchenreuther mit Hartmut Kunstmann und die Chefs von Glas Deubl und Papier Haindl, in der sogenannten Klause hat Gerd-Käfer-Witwe Uschi Ackermann ihre Lieben um sich geschart, ein Raum weiter in der „Sonne“ sitzt Christoph Sartorius und unten in der Fuchs-Stube Eric Lejeune mit Gattin Irène sowie Ulrike Grimm mit den Kollegen der CSU-Stadtratsfraktion, allesamt im angeregten Gespräch.

Die Gastgeber Edi Reinbold (von links) mit seiner Frau Petra, Irene und Erich Lejeune. (Foto: Johannes Simon)

Nur auf der anderen Seite, in der Schwemme und im Stüberl, geht es kurz vor neun schon ruhiger zu – woran das Champions-League-Spiel des FC Bayern schuld sein könnte, mutmaßt Petra Reinbold. Gatte Edi, der bald 83. Geburtstag feiert, bringen um diese Uhrzeit keine zehn Pferde und auch kein Fotografen-Wunsch mehr in den Hofgarten: „Do geh I ned nei“, beharrt er, „die Leut‘ sollen jetzt in Ruhe essen und nicht mir beim Fotografiert-werden zuschauen.“

Ja klar, das Essen: Austern, Kaviar, Hummercremesuppe, Atlantik-Lachs, pochierter Waller auf Franziskaner-Art mit Pommery-Senfsauce, Apfelmeerrettich und Butterkartoffeln. Und die Musik spielt dazu, Kufstein-Lied und Viva Colonia – hat denen denn keiner gesagt, dass der Fasching vorbei ist? Und wie ist es nun so ohne Studentensaal, Herr Dietl? „Ich hab‘ mich daran gewöhnt, kein Grund zum Jammern. Es wird schon genug gejammert.“