"Bleibt alles anders" hat Herbert Grönemeyer mal gedichtet - und hatte ja so was von recht damit. Zum ersten Mal seit Menschengedenken - in diesem Fall seit ziemlich genau 58 Jahren - findet am Aschermittwoch das traditionelle Fischessen im Franziskaner statt, ohne dass auch nur ein einziger Prominenter im allseits beliebten Studentensaal sitzt. Wie das?

Nun, weil es den Studentensaal nicht mehr gibt. Abgerissen, weg, aus, vorbei. Puh. Als würden sie in Wimbledon keine Erdbeeren mehr verkaufen. Oder auf der Wiesn das Helle als Preußen-Halbe ausschenken. Ein Frevel, nicht wahr? Eine kurze Umfrage in der Feier-Runde ergibt ein eindeutiges Bild: Ja, Frevel, absolut. Mancher findet sogar noch schlimmere Worte. "Das geht gar nicht, eine Todsünde", schimpft Max Dietl, Münchner Maßschneider und sozusagen ein Nachbar des legendären Wirtshauses an der Residenzstraße. "Meine Eltern haben mich da schon mit dem Kinderwagen reingeschoben. Das war ein Stück München. Irgendwas Neues bauen kann jeder, aber eine Tradition erhalten?", klagt Dietl und spricht von einem regelrechten Trauma, das ihm der Abriss des geliebten Saales beschert habe.

Dietl ist einer dieser Münchner, die für das gesellschaftliche Großereignis Fischessen tatsächlich einen der begehrten Tische von seinem Vater geerbt haben. Mehr als 50 Jahre lang saß er am immer gleichen Platz im Studentensaal: "Das war wie nach Hause kommen. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier." Aber: Er ist auch anpassungsfähig, dieser Mensch. Dazu später mehr.

Was ist da überhaupt los beim Franziskaner? Jahrelang stand das mehr als 600 Jahre alte Wirtshaus sozusagen auf der Kippe, als Teil des Immobilien-Portfolios der Milliardärsfamilie von Finck. Im Sommer 2021 unterschrieb Eduard Reinbold, den alle nur Edi nennen, einen neuen Pachtvertrag, Laufzeit unbekannt - der Franziskaner war gerettet. Aber er schrumpfte. Weil die Finck'sche Vermögensverwaltung einen Teil der Immobilie in eine Shoppingmall verwandeln wollte. Die Perusastraße 7 wurde abgerissen und neu gebaut: das Aus für den Studentensaal, wo der sonst eher scheue Unternehmer Friedrich Karl Flick einst wilde Feste feierte und Franz Josef Strauß regelmäßig in einer Nische tafelte, von wo aus er die Gäste sehen konnte, selbst aber unentdeckt blieb. Vorbei, gibt's nicht mehr.

"Im Umkreis von hundert Metern ist die Gastro zuletzt um 3000 Plätze gewachsen"

Edi Reinbold, auch schon 81, kann oder will die ganze Aufregung um den Studentensaal nicht verstehen. "Ich brauch' den Saal das ganze Jahr über nicht", sagt er, "statt 800 Plätzen haben wir jetzt halt nur noch 600: nicht so tragisch. Wir sind ja kein Party-Lokal, sondern ein Restaurant. Und im Umkreis von hundert Metern ist die Gastro zuletzt um 3000 Plätze gewachsen."

Detailansicht öffnen "Eine Todsünde" - Max Dietl und Inge Dietl mit Sohn Max. (Foto: Robert Haas)

Und so hat Reinbold halt die Sitzordnung für das Fischessen angepasst: Die Dietls - Gattin Inge und Sohn Max sind wie immer auch dabei - sitzen nun an einer langen Tafel im sogenannten Hofgarten, unter einer gläsernen Kuppel, inmitten hopfenumrankter Holzlauben. Neben Dietl haben der Strauß-Sohn Franz Georg und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner Platz genommen, zwei Tische weiter erfreut sich Pharma-Unternehmer Wilhelm Beier an Thunfischtatar, Wakame Algensalat und Medaillons vom Seeteufel, drüben in der Fuchsenstube halten Peter Ramsauer und Florian Post am CSU-Tisch Hof, während Kommunalreferentin Kristina Frank eine Frauenrunde um sich versammelt hat. Vorne Richtung Poststüberl sitzt Szene-Wirt Ugo Crocamo in einer den Altersschnitt ordentlich senkenden Runde und schwärmt: "Wenn ich bayerisch essen will, gehe ich zum Reinbold. Oder zum Reinbold. Oder halt doch zum Reinbold." So klingt sie, die Solidarität unter Wirten.

Als Krustengetier und Champagner-Risotto abgetragen sind, noch eine kurze Nachfrage bei Max Dietl, wie es sich denn so sitzt am neuen Platz. "Wird schon", brummt er. Muss ja weitergehen. Oder wie Grönemeyer sagt: "Stillstand ist der Tod, geh voran, bleibt alles anders."