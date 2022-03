Von Philipp Crone, München

Darf man das? Während 1000 Meter weiter 45 000 Menschen demonstrieren, hier im Franziskaner sich am Waller laben beim traditionellen Aschermittwoch-Fischessen? Die Antwort geben die Gäste selbst, es sind wie immer alle Tische ausreserviert. Und trotzdem ist es ein ganz anderer Abend als sonst, nicht nur wegen des Krieges in der Ukraine. Selten war die Stimmung so seltsam an diesem so alt-münchnerischen Abend.

Zunächst liegt das natürlich an den schrecklichen Nachrichten aus der Ukraine. Mode-Unternehmer Max Dietl, Stammgast ungefähr seit dem ersten Fischessen vor 55 Jahren, sagt: "Jetzt ist Corona gefühlt vorbei und alle haben gehofft, es wird wieder besser. Wer hätte gedacht, dass es sogar noch schlimmer wird?" Dietl, wie die meisten in Tracht, steht im Gang auf dem Weg zu seinem Tisch, grüßt die anderen Gäste. "Natürlich schwebt die Ukraine über allem, aber deshalb diesen Abend ausfallen zu lassen, hilft auch niemandem." Und schon gar nicht den Wirten. Normalerweise wäre das einer der Abende gewesen, an denen man sich wieder ein bisschen wie vor Corona fühlt. Oder, wie es Patricia Riekel, die frühere Bunte-Chefin, formuliert: "Mir ist es ganz wichtig, mich gerade nach Corona mal wieder mit anderen Menschen gemeinsam zu fühlen." Auch mit ihrem Ehemann Helmut Markwort, früher Publizist, jetzt Politiker, der natürlich erst einmal mit einem "Hundert Prozent gegen Putin" beginnt und damit neben dem allgemeinen Entsetzen auch die allgemein zu spürende Wut ausspricht, nachdem er einen Loup de Mer bestellt hat, um dann seine Gemütslage so zu beschreiben: "Ich genieße während dieses schrecklichen Kriegsgeschreis auch einfach mal die Abwechslung." Er überlegt lange, mit welchem Verb er dann seinen folgenden Satz beenden soll. "Ich hoffe sehr, dass jemand den Putin wegschafft." Und unbedingt möchte er noch dem Wladimir Klitschko seinen Respekt aussprechen, nicht ohne zu erwähnen, wie gut sich die beiden kennen.

Kennen wiederum ist ein passendes Verb für diesen Abend, an dem sich die Münchner Entscheider-Szene trifft und das feine Netzwerk zwischen Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur jedes Jahr wieder einen Abend lang fester gezurrt wird.

Da steht zum Beispiel der ziemlich große Franz Georg Strauß und überlegt, ob sein Vater Franz Josef den politischen Aschermittwoch auch abgesagt hätte. Er wird beinahe so oft danach gefragt, was der Papa wohl gesagt oder getan hätte, wie die noch einen Kopf größere junge Frau neben ihm. Das ist die Tochter des amtierenden Bayerischen Ministerpräsidenten, Gloria-Sophie. Die 23-Jährige versucht gerade, sich einen eigenen Namen als Model zu machen. Mit dem Namen ist es allerdings so eine Sache an diesem Abend.

Die Gastgeber haben einen mit Familiennamen Reinbold heute nicht aufgeboten, das ist Sohn Ludwig, der nach einem Gerichtsverfahren wegen Drogenerwerbs derzeit vorläufig verurteilt ist, allerdings ging die Staatsanwaltschaft in Revision. Eduard Reinbold, Vater und Chef des Wiesenzelt-Betriebs, sagt: "Ludwig ist aus der Betriebsleitung ausgeschieden, aber nicht entmachtet." Wenn er nach dem Gerichtsverfahren nicht vorbestraft sein sollte, "ist er wieder im Betrieb". Und würde mithelfen, die 650 Kilo Fisch an ebenso viele Gäste zu bringen. Verleger Dirk Ippen kommt etwas verspätet durch den Saal geeilt, der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post und der ehemalige SPD-Politiker Alexander Reissl (CSU) suchen ihre Plätze und kommen an schon Anstoßenden wie Luitpold Prinz von Bayern, Wirt Ugo Crocamo oder Netzwerkmeister Stavros Kostantinidis vorbei.

Es gibt zunächst naturgemäß nur ein Gesprächsthema, doch beim Fisch wird es dann anders, viele haben sich sehr lange nicht gesehen. Und Strauß sagt dann: "Wäre doch gut, wenn alle dann noch was auf den Tisch legen für die Ukraine." Wenn München kurzfristig und substanziell Hilfe organisieren kann an einem einzigen Abend, dann an diesem und hier. Das darf man unbedingt.