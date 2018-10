11. Oktober 2018, 18:49 Uhr Franziska Weißörtel Geduld bewahren

Franziska Weißörtel ist ständig unterwegs. Die 28-Jährige arbeitet als Energieanalystin für eine Firma in Irland, macht nebenher ihren Master an der TU München und in einem Dorf in Indien betreut sie eine Öko-Farm für nachhaltige Landwirtschaft. Wie kriegt sie das alles auf die Reihe?

Vor allem mit Leidenschaft. Indien liegt ihr am Herzen, und ihr Chef habe Verständnis, wenn sie zweimal im Jahr dorthin fliege, erzählt sie. Weißörtel ist Tochter eines Geografenpaares aus Ingolstadt. Mit ihrem Wissen Gutes zu tun, das ist ihr wichtig. Schon während des Bachelor-Studiums in Geografie hat sie Monate in einem Dorf in Kamerun verbracht, wo sie zusammen mit Kommilitoninnen ein Müllkonzept entwickelte.

Ihr "Toranam"-Projekt in Südindien hat dann richtig große Wellen geschlagen. Zusammen mit ihrer Kommilitonin Monja Müller hat sie den "Google Impact Challenge Germany Award" gewonnen. Die jungen Frauen haben eine ökologische Modellfarm gegründet. Sie zeigen den Bauern, wie sie trotz extremer Trockenheit und durch Agrochemie ausgelaugten Böden Erträge erwirtschaften können, indem sie Bäume auf die Felder pflanzen. Es läuft gut, sagt Weißörtel, und die Bauern können sogar noch aus Pflanzen Seife herstellen und verkaufen. Die Farm soll zugleich ein Bildungsort werden.

Um in solchen Projekten Erfolg zu haben, braucht es viel Geduld, sagt sie, "und unbedingt einheimische Partner, mit denen man zusammenarbeitet". Die erste Lektion, die man dabei lerne: "Es läuft nicht alles wie in Deutschland." Aber es gebe oft positive Überraschungen: Das Toranam-Projekt, zu Deutsch "Lebensbäume", hat über soziale Medien viele Menschen angesprochen, "einige sind zur Farm gekommen und hängen sich da begeistert rein, das ist toll". Diese Erfahrung will sie an andere Studentinnen weitergeben.