25. April 2019, 18:45 Uhr Franz Xaver Bogner "Maßgebliche Figur"

Franz Xaver Bogner, 70, Regisseur: "Ich habe damals, als wir Irgendwie & Sowieso gedreht haben, erst beim Dreh gemerkt, dass sie Bayerin ist. Klar war mir aber von Anfang an, dass ich sie als eine dunkle und geheimnisvolle Figur besetze, weil ich sie auch als Person zum Teil so empfunden habe. Und sie hat diese Rolle gerne gespielt. Zu der Zeit war sie ja schon in die Münchner Filmszene mit eingetaucht. Und in den Siebziger- und Achtzigerjahren war sie da eine maßgebliche Figur. Sie wurde die Elsner, eine markante Figur, und das ist nicht jedem gegeben. Hannelore hat diese Stadt immer auch genossen, die Schickeria damals, was auch daran lag, dass diese Gesellschaft, die sich damals um Helmut Dietl und Bernd Eichinger gebildet hatte, geschlossen war. Eine gesellschaftsgebende Einheit, bestehend aus lauter Leuten, die damals unter der Rubrik Leute in den Zeitungen auftauchten sind. Mit den Feiern war es so: Sie hat so gern gefeiert wie sie gern gelebt und gedreht hat."