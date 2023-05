Ausstellung in der Pinakothek der Moderne

Franz Herzog von Bayern zeigt seine Sammlung zeitgenössischer Kunst unter dem Titel "Ungekämmte Bilder" in der Pinakothek der Moderne.

Von Evelyn Vogel

Nein, bestätigt Franz Herzog von Bayern auf Nachfrage, leere Wände habe er zu Hause nun nicht. Und wie immer sitzt dem 89-Jährigen bei seiner Antwort auch ein wenig der Schalk im Nacken. "Ich hab' ja noch ein Zweitbild." Und ein Dritt- und Viert- und Fünft-Bild könnte man ergänzen. Denn die Privatsammlung des allgemein als "Herzog Franz" bekannten Kunstsammlers ist so umfänglich, dass die Lücken an den Wänden seiner Privatgemächer im Nymphenburger Schloss - denn dort wohnt Franz von Bayern als Nachfahre der Wittelsbacher - leicht mit anderen herausragenden Kunstwerken zu besetzen sein dürften. 50 ausgewählte Werke zeitgenössischer Kunst sind nun unter dem Titel "Ungekämmte Bilder" in der Pinakothek der Moderne zu sehen.