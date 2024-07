Kritik von Paul Schäufele, Schäftlarn

Das „H“ am Ende des Nummernschilds bedeutet zunächst nicht sehr viel. Mitunter kann so ein Fahrzeug historischen Wert haben und dennoch eine augenbeleidigende Blechkiste sein. Ähnliches gilt für Musik. Dass die Schäftlarner Konzerte einem mit dem Motto ihres letzten Konzerts vor der Sommerpause „Historisch!“ entgegenrufen, ist daher nicht per se toll. Doch man wusste im Isartal schon, was man tat, denn Bernhard Prammers Ensemble „Colcanto“ unterzieht die Musik Bachs, Telemanns und Vivaldis einem so gründlichen Staubentfernungsprogramm, dass das Publikum aus dem Staunen nicht herauskommt.