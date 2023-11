Von Martina Scherf

Man darf sich Franz Maget als glücklichen Menschen vorstellen. "Absolut", sagt er und lacht, "und jetzt erst recht, weil mir das Leben noch so eine Erfahrung schenkt." Das Glück, von dem er spricht, liegt in Nordafrika. Seit 2016 ist der ehemalige bayerische Spitzenpolitiker, der schon vor zehn Jahren aus der Landespolitik ausstieg und an diesem Samstag seinen 70. Geburtstag feiert, dort als Berater der Bundesregierung tätig. Das Eintauchen in eine fremde Kultur empfindet er als große Bereicherung, sagt er.