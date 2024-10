Von Antje Weber, München

Kann ein Wort die Welt verändern? Zweifellos, glaubt der Schriftsteller Uwe Timm. Bei Franz Kafka funktioniere das zum Beispiel so: In seiner berühmten Erzählung „Die Verwandlung“, in der Gregor Samsa als Käfer aufwacht, reiche ein einziges Wort: Der Begriff „Ungeziefer“ verrücke die Wirklichkeit auf erschreckende Weise – und „plötzlich ist man in einer anderen Welt“.