Kafka lebt - jedenfalls in Bernhard Setzweins neuem Roman "Kafkas Reise durch die bucklige Welt".

Von Sabine Reithmaier

Franz Kafka starb am 3. Juni 1924, nicht einmal 41 Jahre alt. Das dachte man jedenfalls bislang. Was für ein Irrtum! Der Schriftsteller lebt - wenn auch nur im neuen Roman von Bernhard Setzwein, der sich mit diesem fabelhaften Buch mutig in die Gedenkmaschinerie wirft, die anlässlich des 100. Kafka-Todesjahrs auf Hochtouren läuft.