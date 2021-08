Von Sabine Reithmaier, München

"Neunzehnhundertund fing / das Bacchanal an / von uns beiden mit dem / cremigen gefilterten / bitteren ungefilterten beschimpften / gelobten heißen lauwarmen zu kalten / aromatischen und köstlichen / Kaffee ... morgens seit damals / das Bacchanal der / geflügelten Gedanken mit uns."

Doch, sagt Katharina Ponnier, das Gedicht beschreibe ihre Ehe treffend. Vor allem die Wichtigkeit der Frühstücksgespräche am Küchentisch. "Wenn wir die nicht haben, fehlt uns was." Die Verse finden sich im jüngsten gemeinsamen Projekt des Künstlerpaars, einer Kassette mit 35 Radierungen Franz Hitzlers und 24 im Bleisatz gedruckten Gedichten Ponniers. Eine ziemlich aufwendige, teure Edition. Zum Glück gibt es "Zu einem Feuerfunken in den Fluss" auch als "stinknormales" Buch, das ist der Schriftstellerin wichtig. Sie stellt die Teekanne auf den kleinen Wohnzimmertisch und reicht ihrem Mann die Zündhölzer, damit er die Kerze im Stövchen anzündet. Der fragende Blick des Besuchs entgeht ihr nicht. "Er ist handwerklich geschickter, ich bin mehr der Kopfmensch, das entspricht auch unseren Disziplinen."

Die Dichterin und der Maler sind seit 52 Jahren ein Paar. Ponnier, 1944 in der Nähe von Stuttgart geboren und ausgebildete Schauspielerin, hatte damals nach drei Jahren an diversen Theatern gerade beschlossen, in München Germanistik, Theaterwissenschaft und Soziologie zu studieren. Hitzler, 1946 in Thalmassing im Landkreis Regensburg geboren, lernte noch an der Akademie. In einer Ausstellung entdeckte Ponnier seine Selbstbildnisse, war gebannt davon, wie unbarmherzig und radikal sich der Maler selbst beobachtete. "Da habe ich mich zum ersten Mal in ihn verliebt, weil ich dachte, dieser Mensch konfrontiert sich. Das ist etwas, was ich auch will."

Von Anfang an arbeiteten sie, geprägt von den aufmüpfigen Sechzigerjahren, auch an gemeinsamen Projekten. Die erste intensive Zusammenarbeit war ein Bühnenprojekt. Ponnier inszenierte Hebbels "Judith" am Theater an der Leopoldstraße. Hitzler schuf das Bühnenbild. "Aber wir haben bloß einen Verriss in der AZ geerntet", erinnert sich Ponnier. Und auch vom ersten gemeinsamen Buch mag sie nicht viel erzählen. "Deutschland in meinen Augen" erschien 1977 mit einem von ihrem Mann gestalteten Umschlag. Die Texte sind aus dem Geist der 68er Bewegung heraus geschrieben. "Ist die sexuelle Befreiung misslungen?" lautet eine Überschrift, "Kleine Kinder erziehen" eine andere, ein Thema, das Ponnier als Mutter zweier Töchter "ungeheuer wichtig" fand. Damals begann sie auch zu schreiben, oft im Café, wenn sie auf eines der Mädchen wartete. Inzwischen hat sie vier Lyrikbände, zwei Romane und auch Kurzgeschichten veröffentlicht.

"So haben wir damals ausgesehen", tippt sie auf den Einband eines anderen Buchs. Gemeinsam mit anderen Künstlern stehen die beiden da, jeder ein Kind im Arm, und blicken für die Dokumentation der "Aktion umsonst" (1981) in die Kamera, wild entschlossen, die Gesellschaft zu verändern. Durch Kunst natürlich, weshalb sie 50 000 Grafiken sowie Texte Ponniers kostenlos in Haidhauser Briefkästen verteilten. "Aber die meisten wollten keine Kunst, sondern lieber Reklame und regten sich bei der anschließenden Befragung durch eine Soziologin wahnsinnig auf." Das wäre in diesem Viertel heute vermutlich ganz anders.

Detailansicht öffnen Eine Doppelseite aus dem jüngsten Projekt der beiden, der Künstleredition "Zu einem Feuerfunken in den Fluss". (Foto: Florian Peljak)

Ihr erstes "ernstzunehmendes" gemeinsames Werk (Ponnier) erschien 1986 mit dem Titel "Fließen heißt". Ein schmaler Gedichtband mit 13 Radierungen, eine davon ein Original. Hitzler steht auf und holt das Buch aus dem Zimmer nebenan. Die 20 Exemplare, gedruckt von Karl Imhof, waren sofort verkauft. Vermutlich auch, weil Hitzler in diesen Jahren enorm erfolgreich war, "einfach en vogue" (Ponnier). Er hatte seine farblich kargen, düsteren Bilder mit gekreuzigten und geschundenen Figuren hinter sich gelassen, hatte ins Leuchtende und Helle, ins Blutrote, Gelbe, Blaue oder Weiße gefunden. Die Kritiker rühmten seine rauschhaften Farbexplosionen, fast in jeder Besprechung taucht er als einer der bedeutendsten deutschen Gegenwartskünstler auf.

Hitzler formuliert das anders, sagt, dass er in den Achtzigerjahren sehr euphorisch gearbeitet habe und ja, die Bilder seien sinnlich gewesen. "Irgendwann habe ich gemerkt, dass diese rauschhafte Dimension ins Endlose führt", sagt er. Getrieben von dem Gefühl, seine Arbeiten würden ins Leere abdriften, begann er sie zu zerstören. Bohrte Löcher in die Leinwand, schlitzte sie auf, zog die Wunden mit Schnüren und Drähten auseinander.

Abwendung von der nur emotionalen Malerei

Seine Frau war entsetzt, die Kunstszene schockiert, die Kritiker so beleidigt, dass sie die nächsten Ausstellungen ignorierten. "Das war ein harter Bruch", sagt Hitzler. Viele hätten seinen Schritt nicht mitgetragen. Katharina schon. "Aber ich brauchte Wochen", erinnert sie sich. Ausgerechnet die Bilder, die ihr besonders gut gefallen hatten, fand er plötzlich illusionär. Es dauerte, bis sie seine Abkehr von der nur expressiven, nur emotionalen Malerei akzeptierte, auch wenn diese weiterhin eine Rolle spielt. Hitzler begann geometrische Formen in die Bilder zu malen, gezirkelte Kreise, scharfe Dreiecke, ganz gerade, mit dem Lineal gezogene Striche, stellte der emotionalen, subjektiven Wahrheit eine objektive, unumstößliche Gesetzmäßigkeit gegenüber. "Inzwischen mag ich es sehr, wenn unvereinbar scheinende Momente nebeneinander auftauchen", sagt Ponnier.

Was aber nicht bedeutet, dass es nicht weiter Debatten um Bilder gibt, vor allem wenn Hitzler Erklärungen verweigert. "Gewisse Dinge kann ich nicht mit Worten erklären, sonst würde ich sie ja nicht malen", sagt er. Er hat sich schon als junger Maler zum eigenen Anschauungsobjekt definiert. Sein Credo "Ich bin mir selbst Material" zielt auf eine bedingungslose Konfrontation mit seiner inneren Wirklichkeit, die durch harte Kindheitserfahrungen geprägt ist. Da gab es den Vater, einen cholerischen Gesangspädagogen, der ihn ständig verprügelte, ihm aber auch die Freude an Musik und Gesang vermittelte. Positives und Negatives, Hell und Dunkel lägen dicht beieinander, sagt Hitzler. "Der größte Schrecken und die höchste geistige Erfahrung - das eine ist ohne das andere nicht zu haben." Damals freilich blieb ihm nur die Flucht. Um sich vor dem Vater zu retten, verließ er als 15-Jähriger seine Heimat, ging nach Amsterdam, weil er die Werke Rembrandts im Original sehen wollte.

"Ich fühle mich jedes Mal wie geohrfeigt."

"Der Jammer namens Angst / heißt Flucht / Er heißt auch Sehnsucht / Ich bin allein ..." dichtet Ponnier viele Jahre später in "Krise". Die Schonungslosigkeit im Umgang mit sich, die daraus folgenden Veränderungen im Werk sind nicht leicht auszuhalten. "Ich fühle mich jedes Mal wie geohrfeigt", sagt Ponnier. "Bin ganz fies und provoziere, sag', dass ich die Bilder nicht verstehe und sie mir nicht gefallen." Hitzler schweigt erst, zuckt dann mit den Schultern. Er nehme die Kritik Katharinas ernst, sagt er, überprüfe alles noch einmal. "Wenn sie nicht recht hat, muss sie sich an das Bild gewöhnen." Dazu stellt er ihr im Atelier lauter ähnliche Bilder hin, damit sie sich einsieht.

Das funktioniert gut. "Aber ich wundere mich immer wieder, wie er einen nicht rationalen Zugang findet zu Wahrheiten, die ich in Worte kleiden würde", sagt sie. "Wenn mich jemand fragt, was hast du mit diesem Gedicht gesagt, möchte ich das erklären können." Auch wenn Lyrik keine intellektuelle Beweisführung benötige. Und auch keine Erklärung, ergänzt Hitzler. "Der Wahrheitsgehalt klingt im Erleben durch das Gefüge der Worte auf." Gerade das Unbenennbare, das er aber trotzdem erlebe, sei wichtig. "Der Geist wird in den Gedichten fast körperlich spürbar, vor allem, wenn Katharina selbst liest."

Am Prozedere des gemeinsamen Gestaltens hat sich seit dem ersten Buch übrigens nichts geändert. Ponnier gibt ihrem Mann die Gedichte, er lässt die Texte auf sich wirken, fängt erst an zu arbeiten, wenn er nicht mehr an sie denkt. "Ich schaffe die Bilder nur aus der Sphäre der Verse heraus." Manchmal setzt er auch Kontrapunkte, wenn er das Gefühl hat, dass in seiner Erfahrung etwas ganz anderes anklingt. Anregend finden es beide, wenn Zeichnungen, Radierungen, Gedichte ausgebreitet auf dem Boden liegen und die Zuordnung beginnt. "Da muss ein Funke überspringen."

"Weglaufen geht nicht."

Das Paar hat auch schwierige Zeiten durchgestanden, Abgründe bewältigt. "Wir sind durch Niederungen gelaufen, in denen es richtig ungemütlich wird und seelische Verletzungen hochkommen", sagt sie. Werden Streitgespräche einfacher oder schwieriger im Alter? Hitzler wägt kurz ab. Man werde reifer, sagt er. "Wenn Probleme auftauchen, fällt es uns relativ leicht zu sagen, gut, damit müssen wir uns jetzt konfrontieren." "Weglaufen geht nicht", nickt Ponnier. Aber inzwischen erreichen sie in Auseinandersetzungen immer den Punkt, an dem eine "neue Helligkeit in der Erkenntnis" entsteht.

Eher höre Katharina auch nicht auf, sie sei unheimlich hartnäckig, sagt Hitzler. Wenn er aufstehen will vom Tisch, um im Atelier seiner "Malsucht" (Ponnier) zu frönen, bremst sie ihn aus, "jedenfalls wenn der Punkt noch nicht erreicht, auf den ich zusteuere". Aber dann sind sie sich so nah, wie es in einem Gedicht Ponniers anklingt: "Wenn ich dir im Arm singe / vom Wegfliegen / aus der grauen Pfütze / unserer Probleme ..."

