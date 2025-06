Mintgrünes Holz, runde Bistrotische aus dunklem Marmor, getrockneter Lavendel und Knoblauch an der Wand. Bei einem Besuch in der Franz Bar in Sendling fühlt man sich schnell wie im Frankreichurlaub. Maximilian Schwarz und Alexander Hahn wollen das so. Seit sie sich im Februar mit ihrer ersten eigenen Bar selbständig gemacht haben, setzen sie dort ihre Idee eines französischen Bistros um.

Hahn und Schwarz kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit in der Lux Bar im gleichnamigen Hotel in der Altstadt, in der sie beide als Barkeeper gearbeitet haben. In der Franz Bar zeigen sie nun, dass sie nicht nur mixen, sondern auch kochen können. Trotzdem liegt der Fokus auf den Drinks, weshalb sie die Speisen auf die Getränke abgestimmt haben und nicht andersherum.

In das kleine Lokal zwischen Implerstraße und Gotzinger Platz, wo zuvor ein libanesischer Imbiss untergebracht war, haben sich die zwei Gastronomen sofort verliebt. Über mehrere Monate haben sie es selbst renoviert und in eine Tagesbar verwandelt, nachdem sie an diesem Standort nicht länger als 22 Uhr geöffnet haben dürfen.

Im Franz gibt es zu jeder Tageszeit die volle Karte. So kann man theoretisch schon am Nachmittag direkt im Anschluss an Kaffee und Kuchen mit einem Aperitif in den Abend starten. Die Terrasse ist außerdem der ideale Ort für einen Sundowner. Vor allem im Sommer bekommt sie reichlich Abendsonne ab.

Zum Auftakt bietet sich Wermut mit Tonic (12,40 Euro) an, denn obwohl der Barbereich insgesamt klein ist, haben Schwarz und Hahn viele verschiedene Sorten Wermut im Sortiment. Bei den Mischgetränken mit Schaumwein empfiehlt sich der Kir Pétillant (9,50 Euro) aus Crème de Cassis und Crémant. Damit ist die Variante des Franz eng mit dem Kir Royal verwandt, bei dem der Johannisbeerlikör mit Champagner aufgegossen wird.

Der „Franz Spritz“ (8,50 Euro) enthält neben Soda und Prosecco immer auch einen hausgemachten Sirup, der je nach Saison wechselt. Aktuell wird er aus Pfirsich und Maracuja hergestellt. Man kann sich aber ebenso gut von Hahn einen Wein empfehlen lassen, denn er ist unter anderem auch ausgebildeter Sommelier.

Der regionale Schwerpunkt seiner Weinkarte liegt auf Deutschland und Österreich. Riesling und Chardonnay hätten es ihm außerdem besonders angetan, wie er sagt, genauso habe er aber Rotweine wie Spätburgunder im Sortiment. Dazu wählt er immer auch einen „Wein der Woche“ aus, der dann glasweise ausgeschenkt wird.

Alexander Hahn kennt sich mit Wein aus, er ist ausgebildeter Sommelier. (Foto: Johannes Simon)

Im Sommer ist die Franz Bar drinnen und draußen gut gefüllt. (Foto: Johannes Simon)

Zum Wein passen die Gerichte der kleinen Bistrokarte besonders gut: verschiedene Flammkuchen (ab 12,50 Euro), Rindertatar mit Butter und Brot (17,50 Euro), Artischocke im Ganzen mit Vinaigrette und Aioli (13,50 Euro) oder ein Teller zum Teilen mit Parmesan, Roastbeef, Artischocke, Burrata, Tomaten, Oliven, Brot und Butter (33,50 Euro).

Für den Verdauungscocktail erfüllen Hahn und Schwarz jeden Wunsch, sofern ihn das Barregal hergibt. Hahn empfiehlt etwa den „Hanky Panky“ (13 Euro), den er als seinen Lieblingscocktail ausweist. Dazu verrührt er Gin mit rotem Wermut und Fernet Branca, und garniert den Drink mit einer kunstvoll geschnitzten Orangenzeste. Santé!

Franz Bar, Valleystraße 19, 81371 München, Telefon: 089/68970991, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 15 bis 22 Uhr, www.franz.bar.