Ein 24-Jähriger zieht, offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation, eine Waffe und richtet sie auf zwei Polizeibeamte. Ein Schuss löst sich - aber das Projektil verfehlt die Einsatzkräfte.

Ein Schuss aus einer scharfen Waffe hat am frühen Sonntagmorgen in München nur knapp zwei Polizeibeamte verfehlt. Einer der Polizisten erlitt ein Knalltrauma und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Gegen fünf Uhr morgens teilte eine Frau der Polizei mit, dass sich ihr 24-jähriger Sohn in einer psychischen Ausnahmesituation befinde und ihr über Whatsapp angekündigt habe, sich umbringen zu wollen. Als möglichen Aufenthaltsort ihres Sohnes nannte die Frau der Polizei den Münchner Norden. Die Beamten starteten daraufhin eine große Suchaktion. Gegen 5.45 Uhr habe eine Streife den 24-Jährigen an einer Bushaltestelle am Frankfurter Ring entdeckt. Bei der Kontrolle und Durchsuchung habe der junge Mann unvermittelt eine Waffe unter seiner Kleidung hervorgezogen. Im anschließenden Handgemenge habe sich ein Schuss gelöst. Der Mann wurde entwaffnet und festgenommen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die Waffe gezielt gegen die Beamten einsetzen wollte. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Ein Ermittlungsrichter ordnete noch am Sonntag Untersuchungshaft für den 24-Jährigen an. Der unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeibekannte Mann zog sich bei seiner Festnahme eine Platzwunde am Kopf zu. Bei der Durchsuchung fand die Polizei bei ihm auch diverse nicht rezeptfreie Schmerzmittel.

Hinweis der Redaktion: Über Selbsttötungen berichtet die Süddeutsche Zeitung nur in Ausnahmefällen und nach sorgfältiger Prüfung. Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, sprechen Sie mit Freunden und Familie darüber. Hilfe bietet auch die Telefonseelsorge, anonym und kostenlos unter 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222, zudem ist über www.telefonseelsorge.de eine Online-Beratung möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen bietet die Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: www.suizidprophylaxe.de.