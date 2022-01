Der Pianist und Keyboarder Frank Woeste stammt aus Hannover, hat in Bremen studiert und im Bundesjazzorchester gespielt, lebt aber seit 1999 in Paris. Dort machte er sich an der Seite von Assen wie Ibrahim Maalouf, Mederic Collignon, Michel Portal, Sylvain Luc oder der Sängerin Youn Sun Nah einen Namen. Seine Solo-Karriere indes nahm als eine Art Heimkehr Fahrt auf: Beim Münchner Act-Label erschien 2016 seine "Pocket Rhapsody", eine wuchtige Zusammenführung all seiner Einflüsse von der deutschen Klassik über amerikanischen Jazz bis zu französischer und Weltmusik.

Inmitten der Corona-Wirren erschien der Nachfolger "Pocket Rhapsody II", den er jetzt im Quartett mit Eric Vloeimans (Trompete), Julien Herné (Bass) und Stéphane Galland (Schlagzeug) in der Unterfahrt vorstellt. Mit Woeste gibt sich ein noch weithin übersehener Großer der Zunft die Ehre, mindestens der Live-Stream ist also ein Pflichttermin.

Frank Woeste, Sa., 15. Jan., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstraße 42, Telefon 4482794