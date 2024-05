Frank Smilgies vom Kabarett-Duo Ulan & Bator feilt in der Woche vom 13. bis zum 19. Mai an einem neuen Programm. Dazwischen freut er sich auf inspirierende Spaziergänge, eine Lichtinstallation und ein Wiedersehen mit Fred vom Jupiter.

Als schlaksigen, eigentlich drögen Anzugträger, der sich mit vollem Körpereinsatz, Musikalität und unglaublichen sprachlichen und mimischen Fähigkeiten in multiple Persönlichkeiten verwandelt - so kennt man Frank Smilgies vom Duo Ulan & Bator. Gemeinsam mit seinem Bühnenpartner Sebastian Rüger hat er eine einzigartige Nische in der Kleinkunstszene etabliert: eine verrückte, witzige und intelligente Kreuzung aus Kabarett, Musikperformance und absurdem Theater, für die beide mehrfach ausgezeichnet wurden. Gerade feilen Smilgies und Rüger an ihrem neuen Programm "Undsinn", das am Samstag, 25. Mai im Lustspielhaus Premiere hat.