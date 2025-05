Die Orffschen Fanfarenstöße und Jubelchöre am Anfang und Ende sind berechtigt, wie sich erweisen sollte. Lange hat einen keiner mehr so geballt und verdichtet mit Einsichten zum aktuellen Geschehen bombardiert wie – kraft der Brillanz ihres Schöpfers Frank-Markus Barwasser – die inzwischen altvertraute Figur des Erwin Pelzig. Jenes fränkische Männlein mit Hüdli, Täschli, Karo-Hemd und Trachten-Joppe also, das sich in mehr als 30 Jahren von einer reinen Karikatur zu einer echten, vielschichtigen Persönlichkeit entwickelt hat. Nicht weniger als „Wer wir werden“ versucht Pelzig im gleichnamigen neuen Programm zu ergründen, das jetzt im Lustspielhaus München -Premiere hatte.

Wer wir werden, hängt natürlich stark davon ab, wer wir waren und sind. Pelzig setzt den Anfang allen Übels mit der Sesshaftwerdung des Menschen an. Damit erst entstanden Besitz, Wettbewerb, Gesetze und Krieg, vorher war bei den Jägern und Sammlern alles gruppendynamisch gut geregelt. Und dass wir heute den jeweils sinnvollen Gebrauch von frontalem Cortex und Mandelkern des Gehirns, also zwischen langsamem und schnellen Denken verlernt haben, weist quasi das gesamte Programm nach.

In einem atemberaubenden, irrwitzigen Rundumschlag, von Trump und seinen Gesellen („Man darf zu ihm nicht schweigen, das ist ja die Strategie von ihm und seinesgleichen, dass man ermüdet und still wird“) bis zur neuen Regierung („Die letzte Patrone der Demokratie, hat ausgerechnet die Platzpatrone Markus Söder richtig erkannt“). Und vom Floskeldeutsch („Am Ende des Tages bin ich fein damit, meine Lieben“) bis zur pauschalen Verunglimpfung aller Politiker (wogegen er sich in der Rolle eines Politikers mit einer Brandrede ans Wahlvolk wehrt).

Resilienz gegen all die Unbilden versucht sich Pelzig mithilfe der Therapeutin Livia und der philosophischen Lehre des Stoizismus zu verschaffen. Was nur mäßig gelingt, wie zwei sehr lustige, streitbare Gesprächsrunden mit den alten Weggefährten belegen, dem Proll Hartmut und dem evangelisch-pharisäerhaften Dr. Göbel. Da werden in der Vorwegnahme des Übels gemäß der Stoa sogar schon Grabsteine für die Lebenden bestellt.

Wenn das mal hoffentlich kein Omen für den Pelzig selbst ist. Die Fanfaren und der finale Appell an Mut, Widerstand und Freundlichkeit klangen fast nach Abschied.