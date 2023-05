Taktikfuchs mit Selbstkritik: "Mein Blickwinkel in all meinen Büchern ist halt immer ein männlicher", sagt Frank Goosen. "Da müsste ich mal dran arbeiten, wenn ich auch in dem zusammenbrechenden Buchmarkt mehr Bücher verkaufen möchte."

Interview von Bernhard Blöchl

Ganz wichtig beim Fußball: Im Mai nicht krank werden, nicht in der entscheidenden Phase der Saison. Frank Goosen tourt gerade durch Deutschland, und eigentlich hätte das Interview zum neuen Roman "Spiel ab!" in Nürnberg stattfinden sollen, wo der Autor und Kabarettist zwei Mal auftreten wollte. Doch eine virale sowie eine bakterielle Infektion verhinderten dies. Alles abgesagt, auch der Auftritt bei der Leipziger Buchmesse. Allmählich geht es bergauf, das München-Gastspiel am 24. Mai ist offenbar nicht in Gefahr. Am Telefon hustet Goosen zwar noch ab und an, aber beim Gespräch über sein Lieblingsthema sprüht er vor Esprit.