François Leleux entzückt im Prinzregententheater mit seinem Instrument, und das Münchener Kammerorchester überzeugt in Bestform.

Kritik von Klaus Kalchschmid

So muss der Rattenfänger von Hameln gespielt haben wie François Leleux das Konzert für Oboe und Orchester von Bohuslav Martinů. Denn so fein dahingezaubert der langsame Satz auch war, das Finale wurde nicht nur virtuos musiziert, sondern sprühte nur so vor Lebenslust und Überschwang, dabei auch technisch makellos musiziert.