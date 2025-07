Prozess in München : Gläubiger fordern 27 Millionen Euro von Schuhbeck

Im Prozess gegen Alfons Schuhbeck in München gibt der Insolvenzverwalter Einblick in das finanzielle Chaos, das er in der Unternehmensgruppe des früheren Sternekochs vorfand. Die Ansprüche der Gläubiger dürften wohl nur zum Teil befriedigt werden können.