Von Evelyn Vogel

Spieglein, Spieglein an der Wand - was ist das zerbrechlichste im ganzen Land? So könnte man in Abwandlung eines berühmten Märchensatzes dichten angesichts der Ausstellung "Splendor", die von Freitag, 9. Juli, an in der Rathausgalerie zu sehen ist. Denn was herrlich gläsern glitzert, porzellanweiß schimmert und spiegelglatt glänzt, ist meist auch sehr fragil und daher zerbrechlich. Und doch schätzen und lieben die meisten Menschen die Kostbarkeiten aus Porzellan, Keramik, Glas und Spiegel. Albert Weis, Sofi Zezmer, Burkard Blümlein, Matthias Hirtreiter, Anna Lea Hucht, Patricia Wich, Paul Albert Leitner, Gregor Passens und Angela Fechter haben sich mit ihren Arbeiten auf unterschiedliche Weise diesen besonderen Materialien gewidmet. Am 17. Juli gibt es zudem von 14 bis 17 Uhr ein Pop-Up-Atelier, bei dem die ganze Familie auf Entdeckungstour durch die Ausstellung gehen kann, mit Stationen zum Experimentieren mit glänzenden Materialien und Spiegelungen.

Splendor - Fragile Materialien in der Kunst: Porzellan, Keramik, Glas und Spiegel, 9. Juli bis 12. Sep., Di-Sa 13-19 Uhr, So 11-19 Uhr, Rathausgalerie, Marienplatz 8