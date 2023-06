Von Pep Rooney

Die Edith-Haberland-Wagner-Stiftung hat 2019 mit dem Hotel Augustin ein echtes Schmuckstück an der Theresienhöhe eröffnet, in dem Familien zu fairen Preisen unterkommen können. Dieses Jahr im Februar konnte die Stiftung dann endlich die Eröffnung des zum Hotel gehörenden Restaurants Fräulein Wagner feiern, mit drei Jahren Verspätung wegen der Corona-Pandemie.

Das Fräulein Wagner, benannt nach der 1996 gestorbenen Augustiner-Erbin und Stiftungsgründerin, ist eine Bereicherung für das ehemalige Messegelände. Dort wird der Gast von einer fröhlich bunten und zugleich coolen Atmosphäre empfangen, noch schöner ist es im Sommer nur im lässigen Innenhof. In dem kleinen Refugium mitten in der Stadt spielen Kinder Federball, während sich die Erwachsenen in Liegestühlen mit einem Drink niederlassen. Die Bar ist gestaltet wie ein riesiger Augustiner-Bierkasten, so viel Marketing darf dann auch bei der Augustiner-Brauerei sein, die sonst nicht viel von Werbung hält. Analog dazu sind die Tischchen echte Bierkästen. Gegessen wird draußen allerdings an richtigen Holztischen, wie man sie von anderen Augustiner-Lokalen kennt.

Detailansicht öffnen Kleines Refugium mitten in der Stadt: der Innenhof des Lokals. Dort wird man auf der Terrasse bedient oder nimmt sich einen Liegestuhl und holt sich die Getränke selbst. (Foto: Robert Haas)

Wegen der vielen Hotelgäste, die hier einkehren, geht es recht international zu. Darauf ausgerichtet ist auch die Küche, die vom Luxus-Caterer Dahlmann betrieben wird. Der ist nicht gerade für langweilige Hausmannskost bekannt und hat auch seine Produktionsküche von der Parkstadt Schwabing an den Bavariapark verlegt. Auch wenn das Fräulein Wagner eine Augustiner-Wirtschaft ist, sucht man typisch bayerische Gerichte wie Schweinsbraten oder Wurstsalat auf der Speisekarte vergeblich. Das gibt es schließlich im Wirtshaus gleich nebenan.

Die Tages- und die Abendkarte unterscheiden sich im Fräulein Wagner komplett. Die Gemeinsamkeit ist, dass die Speisenauswahl eine Hommage an die weitgereiste Künstlerin Edith Haberland-Wagner sein soll und für die meisten Gaumen etwas zu bieten hat, wo auch immer diese sozialisiert wurden: "Exotisch und weltoffen, heimatverbunden und bodenständig", heißt es auf der Karte. Und weiter: "Werden Sie mit uns zum genussvollen Weltentdecker". Das mag nun ein bisschen dick aufgetragen sein, neugierig macht es allemal. Und diese Neugier wurde belohnt, wobei wir uns bei unseren Testbesuchen auf die Abendkarte konzentrierten.

Detailansicht öffnen Perfekt saftig und zart: Die Maishähnchenbrust, serviert mit einer köstlichen Begleitung aus Erbsen und Spinat. (Foto: Pep Rooney)

Zu den Vorspeisen: Wir probierten eine wunderbar cremige Burrata (16 Euro) mit weißem Spargel und Erdbeeren, abgeschmeckt mit Gartenkresse und Balsamico. Der Spargel hatte noch ziemlichen Biss, das muss man mögen, ansonsten war die Kombination ein Appetit machender Start ins Menü. Fein angemacht war der wirklich knackige Frühlingssalat (12,50) mit Limettendressing, den es wahlweise auch mit Avocado (plus drei Euro) oder White-Tiger-Garnelen (7) gegeben hätte, worauf wir aber verzichteten.

Beim Lachsforellen-Tatar (16) waren sich die Tester uneins. Während die einen meinten, die Säure käme dem feinen Fischgeschmack zu gute, war es einer Testerin einen Tick zu sauer. Die wiederum zeigte sich von ihrem vegetarischen Hauptgericht, einem bunten Karottenmix auf dem Ofen (21) restlos begeistert. Einerseits überraschte, wie verschieden Karotten schmecken können, zusätztlich veredelt mit Labneh (eine Art Frischkäse) und Zatar sowie - gegen vier Euro Aufpreis - Hummus und einer argentinischen Chimichurri-Soße.

Perfekt saftig und zart war die Maishähnchenbrust (26), die mit einer köstlichen Begleitung aus Erbsen und Spinat serviert wurde. Sehr zart geschmort und kräftig in der Würze war der bayerische Ochse (27), wobei die vom Kellner empfohlenen belgischen Pommes mit Zitronen-Mayo (5,50) so gar nicht dazu passten. Der Skrei (28) mit Blumenkohl-Schaum, Brunnenkresse und Kräuterkruste überzeugte durchweg. Fisch können sie auch hinter der Bavaria!

Detailansicht öffnen Eine Wolke auf der Zunge: der französische Dessert-Klassiker Savarin, ein fluffiger Teigkringel, getränkt mit Grand Marnier und Himbeergeist. (Foto: Pep Rooney)

So richtig glücklich waren wir auch mit den Nachspeisen, vor allem mit dem Savarin (9), einem französischen Dessert-Klassiker. Der fluffige Teigkringel, getränkt mit Grand Marnier und Himbeergeist und serviert mit Rhabarber, Topfen, Himbeersorbet und Himbeeren, war wie eine Wolke auf der Zunge - genial, wenn auch nix für Kinder. Wer meint, sich seit den Neunzigerjahren an warmem Schokoladenkuchen inzwischen abgegessen zu haben, sollte die Variante im Fräulein Wagner mit Passionsfrucht und Mandeleis für zehn Euro probieren: Ja, geht auch im Jahr 2023 immer noch.

Natürlich gibt es im Fräulein Wagner ein frisches Augustiner Hell vom Fass (3,80), aber auch eine fair kalkulierte und wohl ausgesuchte Weinkarte. Offene Weine gibt es zwischen sieben und 13 Euro für 0,2 Liter. Für mehrere Gäste lohnt es sich aber auf jeden Fall eine Flasche zu bestellen. Die Flasche vom sehr empfehlenswerten roten "Blackprint" von Schneider gibt es für 39 Euro, einen günstigeren, sehr erfrischenden Genuss bot - anderntags - die weiße "Saugeil-Cuvée" (21) aus Franken.

Weil wir auch vom kompetenten, überaus freundlichen und hilfsbereiten Personal recht angetan waren, haben wir uns vorgenommen, auf jeden Fall wieder zu kommen. Dumm nur, dass es die kleine aber feine Abendkarte nur von Donnerstag bis Samstag gibt.

Fräulein Wagner, Am Bavariapark 16, 80339 München; Telefon 089/ 510 883 160; www.frlwagner.com; Öffnungszeiten: Montag bis Freitag (außer feiertags), 7 bis 10 Uhr (Frühstück), sowie 11.30 bis 14 Uhr (Mittagskarte). Abendkarte: Donnerstag bis Samstag 18 bis 21.30 Uhr. Samstag, Sonntag & Feiertag: Langschläferfrühstück 10.30 bis 13 Uhr. Bar: Montag bis Samstag, 15 bis 23 Uhr.

Die SZ-Kostprobe

Die Restaurant-Kritik "Kostprobe" der Süddeutschen Zeitung hat eine lange Tradition: Seit 1975 erscheint sie wöchentlich im Lokalteil, seit einigen Jahren auch Online. Etwa ein Dutzend kulinarisch bewanderter Redakteurinnen und Redakteure aus sämtlichen Ressorts - von München, Wissen bis zur Politik - schreiben im Wechsel über die Gastronomie in der Stadt. Die Auswahl ist unendlich, die bayerische Wirtschaft kommt genauso dran wie das griechische Fischlokal, die amerikanische Fast-Food-Kette, der besondere Bratwurststand oder das mit Sternen dekorierte Gourmetlokal. Das Besondere an der SZ-Kostprobe: Die Autorinnen und Autoren schreiben unter Pseudonym, oft ist dies kulinarisch angehaucht. Sie gehen unerkannt etwa zwei- bis dreimal in das zu testende Lokal, je nachdem wie lange das von der Redaktion vorgegebene Budget reicht. Eiserne Grundregeln: hundert Tage Schonfrist, bis sich die Küche eines neuen Lokals eingearbeitet hat. Und: sich nie bei der Arbeit als Restaurantkritiker erwischen lassen - um unbefangen Speis und Trank, Service und Atmosphäre beschreiben zu können.