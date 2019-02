27. Februar 2019, 18:52 Uhr Fränkische Fastnacht in Veitshöchheim Zwischen Nockherberg und Kinderfasching

SZ-Leser erklären, was Prominente schlecht aussehen lässt und warum die Altneihauser Feierwehrkapell'n einen starken Abgang hatte

"Gags und Ausrutscher" vom 25. Februar und die Fastnacht in Veitshöchheim:

Promis machen sich zum Narren

Schön - da selten -, dass Franken wieder einmal für dreieinhalb Stunden der Fernseh-Mittelpunkt im Freistaat war. Der jährliche Betriebsausflug der zum großen Teil unbekannten bayerisch-fränkischen Prominenz nach Veitshöchheim war für Franken aber nur ein gemischter Erfolg. Der fulminante Klaus Karl-Kraus (KKK) war tatsächlich besser denn je. Der Rest war leider eine Füllung von albernen Gags, die aber zu dieser Mischung aus Komödienstadel und Kinderfasching gut passten.

Belustigend für viele Zuseher war vor allem der Anblick der meist humorlosen "Prominenten", wie diese sich beim Nennen ihres Namens oder bei einer Kameraeinblendung wie kleine Kinder freuten. Dabei haben gefühlt mindestens 50 Prozent der Anwesenden nur wenig Ahnung von Franken. Das war aber bei der "Fastnacht in Franken" noch nie besonders wichtig.

Am Ende der Sendung gab es dann als Zugabe noch etwas absolut Neues: eine Ehrung und ein Ständchen für eine fränkische Politikerin wegen ihres circa 30-jährigen Herumsitzens (ohne Ausrutscher) bei der fränkischen Prunksitzung. Der BR hat halt immer wieder eine gute Idee. Hoffentlich wird sie beibehalten. Deshalb darf man sich bereits jetzt auf den 14. Februar 2020 freuen. Rudolf Bernd Kondler, Stein (Franken)

Vier Stunden tolles Programm

Nun musste ich zum x-ten Mal über die "Kostümierung" der Herren Söder und Aiwanger lesen, fünf Absätze über die Verkleidung der sonstigen Prominenz und ihren Bekanntheitsgrad, einen Absatz über die Eigenwerbung des BR und das respektlose Benehmen einzelner, mehr oder weniger zwei Absätze über Frau Stamm, und zwischendrin versteckt ein halber Absatz mit positiven Worten über die Herren KKK und Peter Kuhn, der jedoch gleich relativiert wird (wenig politische Satire). Ist das Ihr Resümee der fast vier Stunden Programm? Da kann das "Erste" aber froh sein, dass Sie nicht die Ordensverleihung wider den tierischen Ernst kommentiert haben.

Das hier war eine Faschingsveranstaltung, nicht der Nockherberg, und schon gar nicht der "Scheibenwischer". Ja, Herr Tissot hat den Saal nicht wörtlich gerockt, aber politisch scharfsinnig war sein Beitrag schon, auch die Amorbacher Klostersänger packten ihre Meinung zur Politik in ein gefälliges Medley, wie auch Oti Schmelzer. Von Herrn Walz habe ich mir "künstliche Intelligenz ist besser als gar keine" gemerkt, auch wenn ich das schon anderswo gehört habe. Ebenso geistreich fand ich das Ein- und Ausmarsch-Lied der Altneihauser "Wir sind die Harten, wir sind die Groben..." als Antwort auf die Kritik von 2018. Apropos Altneihauser, mit der Rosamunde-Polka haben sie wieder ihre Extra-Klasse unter den Faschingskapellen bewiesen, da könnten die Profis der Ringlstetter-Band noch etwas lernen. Extra-Klasse fand ich auch den Coup, zehn Tanzmariechen-Meisterinnen auf die Bühne zu bringen, mit dem ältesten Titel von 1986. Auch die Turngemeinschaft Schwarze 11 zeigte exzellente Akrobatik. Und all das fand keinen Platz mehr in dem Artikel?

Wolfgang Hartmann, Frankfurt am Main