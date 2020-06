‹ › Hässlicher Beton? Von wegen! Man muss nur die richtige Perspektive finden: Schöne Fluchten in der ehemaligen Paketposthalle,...

‹ › ...beim Arabellahaus,...

‹ › ...den Hochhäusern in Sendling,...

‹ › ...den Sitzen im Grünwalder Stadion...

‹ › ...und der Rotunde in der Pinakothek der Moderne.

‹ › Manchmal reichen auch Farbkleckse: Bäume am Klaus-Mann-Platz,...

‹ › ...ein Besen an der Pinakothek der Moderne...

‹ › ...oder die bunten Wohnblocks im Olympischen Dorf.

‹ › Und selbst die Turnhalle in Freimann erinnert an das Trainingsgelände des FC Bayern München - wenn man die Perspektive wechselt.

Eine Stadt wird auch geprägt von den Farben, die in ihr zu finden sind. München - das ist das Flimmern der Isar im Morgen- und im Abendlicht. Das bunte Flirren auf dem Oktoberfest. Das satte Gelb der barocken Theatinerkirche am Odeonsplatz. Klar. München leuchtet aber weder immer noch überall. Es gibt hier auch viel Grau. Wenn der herbstliche Hochnebel die Stadt in seinen erbarmungslosen Griff nimmt. Wenn der Blick dorthin streift, wo der Mensch seinen Lebensraum mit Beton ausgegossen hat. Zementgrau, Eisengrau, Asphaltgrau: Auch Liebhaber des Eingetrübten werden hier fündig.

In der Serie "München - Stadt der Gegensätze" zeigen die SZ-Fotografen jeweils eine Seite der Metropole, die immer auch einen Widerspruch provoziert. Für den dritten Teil hat Alessandra Schellnegger Orte gesucht, in denen München einer Betonwüste gleicht. Am kommenden Dienstag begibt sich Robert Haas dann auf die Suche nach dem grünen Idyll in der Stadt. Im Anschluss die Ansichten, auf denen München nicht gerade städtisch wirkt, wie Fotografin Catherina Hess zeigt.