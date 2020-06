‹ › Ansichten, auf denen München nicht gerade städtisch wirkt, lassen sich vielerorts finden. Dieses Bild zeigt den Blick vom ehemaligen Jagdschloss Blutenburg im Westen der Stadt.

Der Mohn blüht an der Postillonstraße, unweit des Dantebades.

In Untergiesing lässt sich unter Kletterpflanzen wie auf einer Landpartie speisen.

In Obergiesing...

...findet sich ein ähnliches Flair...

...gleich an mehreren Orten.

Und das rote Bänkchen steht auf dem Gelände der Ost-West-Friedenskirche von Väterchen Timofej im Olympiapark.

Wer nach dem Lockdown die Tage im Freien verbracht hat, dem dürfte wieder einmal deutlich geworden sein, wie voll es in München doch ist. Ob am Isarufer, im Englischen Garten oder in Cafés. Wie dörflich sich die Millionenstadt in manchen Winkeln dann aber doch zeigt, das bleibt meistens verborgen. Ob blühender Klatschmohn auf heruntergekommenen Bolzplätzen oder versteckte Hinterhofromantik - wer sucht, der findet. So wie unsere Fotografin Catherina Hess, die sich für die Serie "München - Stadt der Gegensätze" auf Erkundungstour begeben hat. In dieser Reihe zeigen die SZ-Fotografen jeweils eine Seite der Metropole, die immer auch einen Widerspruch provoziert. Waren es zum Auftakt Bilder der Großstadt von Florian Peljak, geht es diesmal um München als Dorf. Am kommenden Dienstag begibt sich dann Alessandra Schellnegger auf die Suche nach Orten, in denen München einer Betonwüste gleicht.