Von Sabrina Ahm

Die rote Schrift hebt sich ab von ihrer nackten Haut. "Sexualisiert" steht auf ihrem Rücken. Eine weitere Botschaft: "Nicht schuldig", wieder auf ihrem Rücken. Auf ihrem Dekolleté steht: "Kein Zugriff". Marlene Mercedes Reiser, 26, hat sich mit roter Farbe diese Botschaften auf ihren Körper geschrieben. Sie will auf die Sexualisierung des weiblichen Körpers aufmerksam machen.

Gemeinsam mit dem Fotografen Valentin Plank arbeitet sie an einem Fotokalender. "Die Idee kam von den typischen Nacktfotokalendern, die in jeder Werkstatt hängen", sagt Marlene. "Nur hier eben nicht ganz nackt und mit Sprüchen in roter Farbe, die sich gegen genau diese Sexualisierung auflehnen", erklärt sie. Für sie sei es unverständlich, dass die Frau Symbol für Sexualität geworden ist.

Marlenes Bildern ist Stärke anzusehen - trotz ihrer Verletzlichkeit. Auch sie musste bereits als junge Frau Erfahrungen mit Sexualisierung und sexueller Gewalt machen. Als sie begann, mit Anderen darüber zu sprechen, wurde ihr klar: "Das passiert viel öfter, als man denkt und als man darüber spricht. Immer noch."

Die Angst sei weiterhin da, sagt Marlene. Aber für sie sei es wichtiger, laut zu werden. Sie möchte Frauen stärken. Sie möchte ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind. Besonders möchte sie Männern diese "falsche Wahrnehmung" spiegeln, ihnen zeigen, dass das Strukturen sind, die weiterhin präsent sind. "Was mich so nervt, ist, dass ich doch nur da bin. Ich gehe meiner Tätigkeit nach und trotzdem bekomme ich natürlich mit, wenn man mir auf den Hintern schaut, mir Dinge hinterherschreit und sich nach mir umdreht. Das macht mir persönlich einfach Angst, weil ich eben erlebt habe, dass die Grenzen auch überschritten werden", sagt Marlene.

An einem sonnigen Vormittag sitzt Marlene auf einer Parkbank unter einer Blätterkrone auf dem Universitätsgelände der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie ist sportlich gekleidet, schwarze Hose, weißes Top, kein Schnickschnack. Ihre braunen Haare rahmen das ausdrucksvolle Gesicht, auffallend durch ihre Mimik. Marlene ist nicht groß, eher zierlich und klein. Umso imposanter scheinen ihre braunen Augen, sie strahlen Stärke aus. Mit ruhiger Stimme und sicherem Blick erzählt sie, was der Auslöser war, der ihr ein solches Bewusstsein für die Thematik gegeben habe, der eine solche Wichtigkeit darauf gelenkt habe.

Detailansicht öffnen "Kein Zugriff", steht auf dem Dekolleté von Marlene Mercedes Reiser. Ihre Fotoreihe transportiert unmissverständliche Botschaften. (Foto: Valentin Plank)

Marlene spricht langsam und wählt ihre Worte bewusst: "Das war im Englischen Garten damals. Ich bin einfach joggen gewesen, und der Mann hat mich gesehen. Daraufhin sind seine Augen ganz groß und gierig geworden und dann hat er nach mir gegriffen." Marlene konnte sich wehren. Mit Schreien und Schlägen riss sie sich von ihrem Angreifer los und lief weg.

Marlene macht eine kleine Pause, bevor sie weiterredet. Sie habe das größte Verständnis für alle, die in einer solchen Situation überwältigt werden und erstarren, sagt sie. Damals habe sie selbst beim Schreien bemerkt, wie schwer einem das falle. "Da ist eine richtig hohe Hürde, die Stimme zu erheben und gegen einen Menschen zu schlagen." Dennoch hatte sie es geschafft. Gleich im Anschluss rief sie die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt sei ihr aber noch nicht bewusst gewesen, dass sie nicht die einzige Betroffene war. Ihr war damals auch nicht klar, wie wichtig ihr Anruf war. "Wir waren dann vier Frauen, die von diesem Mann auf sexuelle Weise bedrängt wurden und die dann auch vor Gericht gegangen sind", sagt Marlene.

Ihr sei in diesem Moment erst wirklich klar geworden, wie wichtig es ist, zur Polizei zu gehen. Es sei wichtig, auszusprechen, was geschehen ist, auch wenn einem der eigene Vorfall "gar nicht so schlimm" vorkomme, immerhin sei sie ja gerade noch einmal davongekommen, sagt sie. Aber auch das ist es, was Marlene so verwundert und erschrocken hat, dass sie sich im ersten Moment dachte: "Soll ich jetzt überhaupt die Polizei rufen?" Sie war sich damals nicht sicher. Es sind Zweifel und Selbstvorwürfe, die in solchen Momenten aufkommen. Wirre Gedanken. War der Weg nicht doch zu verlassen? Hätte ich früher joggen gehen sollen? Wieso bin ich nicht mit jemand anderes joggen gegangen? Heute weiß Marlene: Sie selbst trug keine Schuld. "Kein Opfer sexueller Übergriffe ist schuldig, auf keine Weise."

Marlene ist es wichtig, ehrlich zu sein, ihre Emotionen sichtbar zu machen - egal, wie schwierig es ihr fällt. Auch wenn sie jetzt laut wird und es ihr ein Anliegen ist, betont sie eines: "Das Problem ist nicht, dass wir nicht laut genug sind, sondern die Leute, die die Grenze überschreiten", sagt sie.

Dass sie mit ihrem Kalender polarisieren wird, ist Marlene bewusst. Dass Menschen, vor allem Männer, sich Gedanken machen werden, warum sie jetzt so ein Shooting mache und so viel Haut zeige, trotz ihrer Vergangenheit.

Detailansicht öffnen Reisers Fotoreihe ist Männern gewidmet. (Foto: Valentin Plank)

Marlene lässt sich davon nicht stoppen. Vielmehr komme hier so ein "Kämpferinstinkt" bei ihr durch. Sie habe immer etwas in sich, das ihrer Angst nicht so viel Raum geben möchte. Außerdem habe sie einfach das Bedürfnis, die Oberhand darüber zu bekommen. "Ich will auch nicht, dass mich so eine Angst und so ein Misstrauen beherrscht", sagt Marlene.

Sie sei zwar unglaublich vorsichtig geworden - und das Projekt wäre auch nicht mit jedem gegangen, aber zu ihrem Fotografen hätte sie dieses Vertrauen. Auch, weil sie ihn schon länger kenne. "Komischerweise hatte ich da dann auch keine Angst, das passiert aber gar nicht oft. Ich habe sehr oft sehr viel Angst", sagt Marlene. Die junge Frau zuckt zusammen, lockert ihren Nacken. Sie merke immer wieder, wie es sie weiterhin ergreife, sie innerlich zittere oder sich ihr Körper anspanne. Der Vorfall im Englischen Garten hat sie geprägt, keine Frage.

Es ist aber nicht nur diese Situation. Als Schauspielerin und Musikerin erlebt sie auch in diesen Bereichen zu oft, dass ihre Sexualität eine größere Rolle spielt, als sie es gerne hätte. Männer, die mit ihr arbeiten wollen - bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie von ihrem Freund erfahren. Aber auch bei Videoproduktionen gab es Kommentare zu ihrem Körper, durch die sie sich unwohl fühlte.

Marlene wurde schnell bewusst, dass ein Bürojob nichts für sie ist. Nach dem Studium der Ernährungswissenschaften an der TU München hat sie entschieden, dass sie diesen Weg nicht weiter gehen möchte. Marlene sagt: "Du musst einfach machen, wofür du gemacht bist." Bei ihr ist das der "emotionale Ausdruck", ob in Schauspiel oder Musik.

Vergangenes Jahr habe sie das Glück gehabt, beides in der Hauptrolle des Musicals "Die Schneekönigin" zu vereinen. Seit ihrer Kindheit steht sie bereits auf allen möglichen Bühnen und macht Musik, seit 2019 veröffentlicht sie diese auch. Mit elf Jahren hat sie ihren ersten Song geschrieben.

Ihr nächster Song "Was siehst du in mir" passt zur Thematik des Fotokalenders. In diesem Lied fragt sie ganz offen: "Wenn du mich ansiehst, was projizierst du dann in mich? Wieso siehst du ein Sexualobjekt? Provoziert dich schon mein Anblick?" Eines ist ihr dabei wichtig: "Es geht hier keineswegs um alle Männer. Aber es gibt genug, sonst würde es nicht so viele Vorfälle geben."