Von Evelyn Vogel

Ein kleiner Junge, dem eine echte Waffe hingehalten wird, damit er den Umgang damit frühzeitig lernt - und das mitten in Europa? Noch vor Tagen hätten wir das als sehr fern abgetan. "The war isn't over yet" heißt David Tesinskys Fotoserie, die 2017 in der Ost-Ukraine entstanden ist. Die Aufnahmen dokumentieren das Leben der Soldatinnen und Soldaten sowie der Zivilbevölkerung dort. Jetzt, wo nicht nur im Donbass, sondern in vielen Teilen des Landes Krieg herrscht, haben sie eine ganz neue Bedeutung erhalten. Einige von ihnen werden nun in der Ausstellung Tesinksys im Tschechischen Zentrum gezeigt.

Die persönlichen Geschichten hinter den Schlagzeilen

Der tschechische Fotograf reiste für sein Projekt "Different Beauty" jahrelang um den Globus und porträtierte Subkulturen und Anderslebende. Dabei rückt der 31-Jährige immer die Menschen in den Mittelpunkt, er erforscht mit seiner Kamera die persönlichen Geschichten, die hinter den Schlagzeilen stecken. So entstanden Aufnahmen von minderjährigen Schrottsammlern in Ghana, von jenen Menschen, die in Brasilien Waldbrände verursachen, von Klimaaktivisten im Ruhrgebiet und eben auch von den Soldatinnen und Soldaten der ukrainischen Armee in Donezk und Luhansk.

David Tesinskys Bilder sind in vielen internationalen Zeitungen und Zeitschriften erschienen, darunter auch in Le Monde, The Guardian und Vanity Fair. Die Ausstellung im Tschechischen Zentrum München stellt den tschechischen Fotografen und seine einfühlsamen Bilder einer prekären Welt erstmals einem deutschen Publikum vor.

David Tesinsky: Fotografien, Tschechisches Zentrum, Prinzregentenstraße 7, Freitag, 11. März, bis 12. Mai, Mo-Mi 13-17 Uhr, Do 13-19 Uhr, Fr 12-15 Uhr, munich.czechcentres.cz/de