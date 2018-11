13. November 2018, 17:32 Uhr Fotografie Reto Brunner kuratiert die "Photo München 18"

"Es gibt in München viele gute Fotografen, aber sie haben kaum Möglichkeiten auszustellen", sagt Reto Brunner.

Mehr als ein Jahrzehnt war er Artdirector der "Vogue Deutschland", heute kuratiert der selbständige Grafikdesigner die Werkschau von Nachwuchsfotografen auf der Praterinsel.

Von Martina Scherf

Schwarz und Weiß, der Kontrast ist sein Markenzeichen. Schwarze Möbel, weiße Kronleuchter, Schwarz-Weiß-Fotografien an den Wänden. Reto Brunner, schwarzes Shirt, schwarze Hose, schwarze Armbanduhr, lebt und arbeitet seit 18 Jahren in dieser luxuriösen Gründerzeit-Wohnung mit Blick auf die Isar. Mehr als ein Jahrzehnt war er Artdirector der Vogue Deutschland, unter der legendären Chefredakteurin Angelica Blechschmidt, die in diesem Sommer gestorben ist. 2001 stieg er aus, um sich selbständig zu machen. Brunner ist jetzt 50 Jahre alt, gerade zum zweiten ...