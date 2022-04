Von Evelyn Vogel

Es gibt diese Dachlandschaft - und doch gibt es sie so nicht. Aus einem Fenster im 14. Stock seines Appartements in Kairo blickt der Künstler, Kurator, Aktivist und Fotograf Hamdy Reda auf die Skyline der Millionenmetropole, auf Fassaden, Dächer und Parabolantennen, in Fenster, Hinterhöfe und Gebäude. Es ist eine Landschaft, die sich stetig verändert. Die größte Veränderung aber nimmt Hamdy Reda durch seine künstlerischen Interventionen vor, setzt hier eine Schraffur, dort eine Farbe, zerschneidet den Print in 540 Teile, setzt ihn auf einer Fläche von fünf Metern Breite und 2,30 Metern Höhe zusammen. Bei jedem Vorbeigehen der Betrachter heben und senken sich die Blätter wie Tauben im Wind. Gelegenheit, die Rieseninstallation mit dem Titel "Flying District" sowie andere Fotoarbeiten von Hamdy Reda zu sehen, besteht derzeit in der Ausstellung "Kameelthier" im Habibi Kiosk der Kammerspiele.

Hamdy Reda: Kameelthier, Habibi Kiosk, Kammerspiele, Maximilianstr. 26-28, bis 23. Mai, Do-Mo 17-20 Uhr